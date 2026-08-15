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DENNIS HADŽIKADUNIĆ

Hajduk besplatno dovodi BiH reprezentativca: Evo kada bi trebao potpisati za 'bijele'

Piše Issa Kralj,
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Hajduk besplatno dovodi BiH reprezentativca: Evo kada bi trebao potpisati za 'bijele'
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Foto: Blake Dahlin/REUTERS
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Hadžikadunić, koji je trenutačno slobodni igrač, potpis s Hajdukom trebao bi realizirati tijekom sljedećeg tjedna. Stoper je dogovorio sve detalje sa splitskom momčadi

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Još samo nekoliko tjedana je ostalo do završetka ljetnog prijelaznog roka, a čini se kako Hajduk dovodi novo pojačanje. Kao što smo pisali krajem ovog tjedna, nova meta na Poljudu je bosanskohercegovački stoper Dennis Hadžikadunić (28). Riječ je o iskusnom stoperu s 33 nastupa u reprezentativnom dresu i impresivnih 191 centimetara visine. Rodio se u Malmou i igračku karijeru započeo je u istoimenom klubu, a karijeru mu je obilježio Rostov, koji ga je kupio 2018. za milijun eura. 

Hadžikadunić, koji je trenutačno slobodni igrač, potpis s Hajdukom trebao bi realizirati tijekom sljedećeg tjedna. Stoper je dogovorio sve detalje sa splitskom momčadi, a Hajduk za njega neće morati platiti nikakvu odštetu. Prema Transfermarktu, Hadžikadunić ima tržišnu vrijednost od 1,2 milijuna eura. 

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Foto: Phil Noble/REUTERS

Prošlu sezonu proveo je u dresu Sampdorije na posudbi, a igrao je i u Mallorci i HSV-u, također na posudbama. Reprezentativac 'zmajeva' nastupio je na Svjetskom prvenstvu. Iako mu izbornik Sergej Barbarez nije dao previše minuta, u utakmici trećeg kola grupne faze protiv Katra na terenu je proveo 27 minuta i asistirao  Erminu Mahmiću za 3-1.

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