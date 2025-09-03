Obavijesti

ODLAZI MAROKANAC

Hajduk besplatno pustio svojeg najboljeg strijelca u sezoni

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U srpnju je Benrahou spasio Hajduka od blamaže u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Zire. Zabio je sjajan gol iz slobodnog udarca u produžecima

Yassine Benrahou (26) više nije igrač Hajduka. Najbolji strijelac ''bijelih'' u ovoj sezoni (zabio je tri gola, kao i Rokas Pukštas) besplatno odlazi s Poljuda nakon što je sporazumno raskinuo ugovor sa splitskim klubom. Za Hajduk je odigrao 66 službenih utakmica uz 14 golova i 15 asistencija.

U srpnju je Benrahou spasio Hajduka od blamaže u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Zire. Zabio je sjajan gol iz slobodnog udarca u produžecima i time donio Hajduku prolaz u treće pretkolo, a zabio je i penale Istri 1961 te Gorici.

Susret Bilogore i Hajduka u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa
Susret Bilogore i Hajduka u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hajduk ga je poslao na posudbu drugi dio prošle sezone u francuski Caen, nakon čega je odradio pripreme sa splitskom momčadi. Ipak, budućnost mu neće biti na Poljudu. Posljednji nastup za Hajduk ostaje mu protiv Osijeka u pobjedi od 2-0.

