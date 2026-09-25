Hajduk 'bocnuo' političare na mrežama: Poljud je izgubio ono što ga je oduvijek krasilo...

Izgled novog maksimirskog stadiona i dalje je jedna od glavnih tema oko koje se polemike ne stišavaju, ali dok svi pričaju o novom stadionu na Maksimiru, najveći rival Dinama, Hajduk oglasio se na društvenim mrežama i požalio se na izgradnju zgrada u blizini Poljuda.

Iza sjeverne tribine Poljuda grade se novi neboderi koji će znatno utjecati na prepoznatljivu vizuru splitskog stadiona.

- Meanwhile in Split. Dok radna skupina više od dva mjeseca donosi zaključak o stanju Poljuda, on je zauvijek izgubio i ono što ga je oduvijek krasilo… - napisao je Hajduk u objavi na Facebooku.

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