Meanwhile in Split. Dok radna skupina više od dva mjeseca donosi zaključak o stanju Poljuda, on je zauvijek izgubio i ono što ga je oduvijek krasilo, napisao je Hajduk u objavi na Facebooku.
REAKCIJE NA GRADNJE
Hajduk 'bocnuo' političare na mrežama: Poljud je izgubio ono što ga je oduvijek krasilo...
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Izgled novog maksimirskog stadiona i dalje je jedna od glavnih tema oko koje se polemike ne stišavaju, ali dok svi pričaju o novom stadionu na Maksimiru, najveći rival Dinama, Hajduk oglasio se na društvenim mrežama i požalio se na izgradnju zgrada u blizini Poljuda.
Iza sjeverne tribine Poljuda grade se novi neboderi koji će znatno utjecati na prepoznatljivu vizuru splitskog stadiona.
- Meanwhile in Split. Dok radna skupina više od dva mjeseca donosi zaključak o stanju Poljuda, on je zauvijek izgubio i ono što ga je oduvijek krasilo… - napisao je Hajduk u objavi na Facebooku.
Ovo su samo neki od komentara ispod objave:
- Zanimljivo kako ovaj odvratan natpis koji prvi oduzima vizuru nitko ne spominje. Za sponzora sve.
- Šaka u oko, sramota i tuga naših urbanista…
- Vidim da se mnogima ne sviđaju komentari... Razmislite o horizontu onoga što se gradi u pozadini... Nema više jasnog pogleda na Kozjak.
- Uložit u obnovu, modernizirat i proširit, da najljepši i ostane najljepši. HŽV
- Ajde, srušit će se ta zgrada kao i sve dosad koje su bile na tom mjestu, samo je pitanje vremena.
- Nema više lijepog pogleda na Kozjak
- Dobro imamo ikakve uvjete za Europu
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