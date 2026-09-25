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Hajduk 'bocnuo' političare na mrežama: Poljud je izgubio ono što ga je oduvijek krasilo...

Piše Issa Kralj,
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Hajduk 'bocnuo' političare na mrežama: Poljud je izgubio ono što ga je oduvijek krasilo...
Foto: Facebook
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Meanwhile in Split. Dok radna skupina više od dva mjeseca donosi zaključak o stanju Poljuda, on je zauvijek izgubio i ono što ga je oduvijek krasilo, napisao je Hajduk u objavi na Facebooku.

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Izgled novog maksimirskog stadiona i dalje je jedna od glavnih tema oko koje se polemike ne stišavaju, ali dok svi pričaju o novom stadionu na Maksimiru, najveći rival Dinama, Hajduk oglasio se na društvenim mrežama i požalio se na izgradnju zgrada u blizini Poljuda. 

Iza sjeverne tribine Poljuda grade se novi neboderi koji će znatno utjecati na prepoznatljivu vizuru splitskog stadiona. 

- Meanwhile in Split. Dok radna skupina više od dva mjeseca donosi zaključak o stanju Poljuda, on je zauvijek izgubio i ono što ga je oduvijek krasilo… - napisao je Hajduk u objavi na Facebooku. 

Ovo su samo neki od komentara ispod objave:

  • Zanimljivo kako ovaj odvratan natpis koji prvi oduzima vizuru nitko ne spominje. Za sponzora sve.
  • Šaka u oko, sramota i tuga naših urbanista…
  • Vidim da se mnogima ne sviđaju komentari... Razmislite o horizontu onoga što se gradi u pozadini... Nema više jasnog pogleda na Kozjak.
  • Uložit u obnovu, modernizirat i proširit, da najljepši i ostane najljepši. HŽV
  • Ajde, srušit će se ta zgrada kao i sve dosad koje su bile na tom mjestu, samo je pitanje vremena.
  • Nema više lijepog pogleda na Kozjak
  • Dobro imamo ikakve uvjete za Europu
     

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