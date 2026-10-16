Hajduk će opet ispaštati zbog Torcide: Uefa bi mogla zatvoriti tribine i na nekoliko utakmica?!

Hajduk je slavio protiv Ajaxa (2-1) u prvom kolu Konferencijske lige i na veličanstven način najavio povratak u europska natjecanja nakon 16 godina, ali slavlje na Poljudu ostalo je u sjeni navijačkih incidenata. Zbog prekida utakmice zbog bakljade i sramotnih povika na gradskim ulicama, splitskom klubu sada prijeti drakonska kazna iz Uefe.

Pokretanje videa... VIDEO Hajduk nakon Ajaxa | Video: Hajduk Digital TV

Skandalozno ponašanje zabilježeno još uoči utakmice. Tijekom navijačkog kortea prema stadionu jasno su se čuli antisemitski i nacistički povici usmjereni prema gostujućim navijačima, a u drugom poluvremenu utakmice Torcida je bakljadom izazvala dvanaestominutni prekid. Splićani su pobjedom protiv Ajaxa zaradili 400.000 eura, ali vrlo vjerojatno će taj iznos biti iskorišten za plaćanje drastične financijske kazne koju Uefa sprema Hajduku. Nažalost, neće samo to biti kazna, u kuloarima se priča kako bi krovna europska nogometna kuća mogla zatvoriti tribine za sljedeću domaću europsku utakmicu Hajduka, a to je susret protiv St. Truidena 25. studenoga. Opcija je i djelomično zatvaranje stadione, ali i da se kazna protegne na nekoliko utakmica.

Situaciju dodatno otežava činjenica da splitski klub već ima izrečenu uvjetnu kaznu. Nakon utakmice protiv Rakowa u kolovozu ove godine, Uefa je kaznila klub s ukupno 56.000 eura zbog pirotehnike, blokiranja prolaza i korištenja lasera. Uz tu novčanu sankciju, izrečeno je i uvjetno zatvaranje najmanje 1000 mjesta na Poljudu uz rok kušnje od dvije godine. Ako Uefa zaključi da je riječ o ponavljanju prekršaja, vrlo vjerojatno će aktivirati tu mjeru za iduću domaću europsku utakmicu.

Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Uz incidente na tribinama i na gradskim ulicama uoči utakmice, noć prije dogodio se sukob na Rivi gdje je oko 150 domaćih navijača napalo goste iz Nizozemske. Policija je morala intervenirati kako bi spriječila veću eskalaciju te je tom prilikom privela 57 osoba.

Iako se ulični incidenti nisu dogodili unutar stadiona, prema Disciplinskom pravilniku Uefe domaći klubovi snose odgovornost za red i sigurnost u neposrednoj okolici stadiona. Uefa je zbog nereda ispred stadiona Aston Ville kaznila poljsku Legiju sa 100.000 eura i zabranom prodaje ulaznica za pet gostujućih utakmica. Slično je prošao i Lazio koji je zbog rasizma i sukoba ispred stadiona kažnjen igranjem jedne utakmice bez publike. Također, europska krovna organizacija strogo sankcionira i nacističku simboliku, što pokazuje kazna od 30.000 eura koju je nedavno dobio Tottenham. Što se tiče navedenih incidenata, oni su se dogodili izvan stadiona, ali u neposrednoj blizini. Pitanje je kako će Uefa gledati na slučaj Torcide.

Hajduk pobijedio Ajax u 1. kolu Konferencijske lige | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

S obzirom na ozbiljnost i višestrukost prekršaja, Hajduku su u teoriji moguća dva glavna scenarija, a oba uključuju teške posljedice za klupsku blagajnu. Prva je opcija nova drakonska novčana kazna uz izbjegavanje zatvaranja tribina, što je manje vjerojatno s obzirom na ponavljanje prekršaja.

Druga, mnogo izglednija opcija, obuhvaća aktivaciju zatvaranja dijela tribina uz novu ogromnu novčanu kaznu. U najgorem raspletu situacije disciplinsko tijelo moglo bi naložiti i potpuno zatvaranje Poljuda za jednu ili više idućih utakmica.

Hajduk se nakon susreta službeno ispričao javnosti te naglasio spremnost na preuzimanje odgovornosti. Umjesto da se priča o velikoj pobjedi splitskog kluba, huligani su opet preuzeli svjetla reflektora. Konačnu odluku "bili" će saznati sljedećim danima.

Cijeli raspored domaće i europske klupske nogometne sezone uz rezultate odigranih utakmica pogledajte OVDJE.

1. kolo: 15. listopada, Hajduk - Ajax (18.45)

2. kolo: 22. listopada, Thun - Hajduk (21 sat)

3. kolo: 5. studenog, Lincoln Red Imps - Hajduk (18.45)

4. kolo: 26. studenog, Hajduk - Sint-Truidense (21 sat)

5. kolo: 10. prosinca, Hajduk - Nordsjaelland (21 sat)

6. kolo: 17. prosinca, Midtjylland - Hajduk (21 sat)

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*uz korištenje AI-ja