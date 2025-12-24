Obavijesti

Hajduk će pripreme odraditi u Hrvatskoj, planirana je barem jedna prodaja i popuna kadra

Piše Tomislav Gabelić,
Okupljanje bi trebalo biti 5. siječnja nakon čega slijedi centralni dio priprema. Tijekom blagdana bi trebala biti poznata i lokacija priprema, ali svakako će Hajduk ostati u domovini

U prvoj polovini prvenstva Hajduk je imao drugi najefikasniji napad, drugu najčvršću obranu a drugi je i po osvojenim bodovima na prvenstvenoj ljestvici. Kad se sve zbroji i oduzme, što se tiče prvenstva, Hajduk je tamo gdje je objektivno trebao biti, s bodom zaostatka za Dinamom, i ostaje za vidjeti što će se događati u prijelaznom roku i u kakvom odnosu snaga će momčad Gonzala Garcije dočekati nastavak prvenstva.

Na Glavnoj skupštini najavljeno je da Hajduk u idućoj godini planira poslovati u plusu od oko 1.83 milijuna eura, kao i da će se momčad pojačavati prema potrebi, s naglaskom na još jedan pokušaj proboja u Europu. Gonzalo Garcia dao je igračima dva slobodna tjedna, da se dobro odmore i osvježe prije priprema za nastavak sezone koje bi Hajduk trebao odraditi negdje u Hrvatskoj, na zasada nepoznatoj lokaciji.  

Prije desetak dana pojavila se informacija kako će Hajduk na pripreme ponovno u Španjolsku, kao i prošle godine kada je momčad vodio Gennaro Gattuso, ali je iz nekog razloga plan ipak promijenjen i momčad ostaje u Hrvatskoj. 

Službene potvrde još uvijek nema, ali okupljanje momčadi trebalo bi biti 5. siječnja, nakon par dana momčad će otputovati na centralni dio priprema u trajanju od desetak dana, a u Split će se vratiti tjedan dana uoči otvaranja proljetnog dijela prvenstva s Istrom. Hajduk će najveće iznenađenje prvog dijela sezone Istru, koja je zauzela treće mjesto na prvenstvenoj ljestvici, dočekati bez Marka Livaje i Ante Rebića, koji će morati odraditi kazne zbog crvenih kartona zarađenih u utakmici protiv Vukovara. 

Očekujemo da će tijekom blagdana biti poznata i lokacija priprema, kao i suparnici s kojima će Hajduk odmjeriti snage i popis putnika, odnosno igrača na koje će trener Garcia računati u drugom dijelu sezone. Vjerojatno bez većih iznenađenja u startu. U planu je barem jedan transfer, u prodajnom izlogu je najvrjedniji eksponat Branimir Mlačić, ali cilj je zadržati ga na posudbi i nakon prodaje... 

