JOŠ JEDAN IZOSTANAK

Hajduk će protiv Lokomotive morati bez važnog prvotimca

Piše Tomislav Gabelić,
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Luka Hodak se u posljednja dva mjeseca nametnuo kao neizostavni član prve postave Hajduka, no utakmicu protiv Lokomotive u 17. kolu HNL-a propustit će zbog bolesti

Novi problem za trenera Hajduka Gonzala Garciju. Nakon što su mu od ranije otpali Ivica Ivušić, Rokas Pukštas i Zvonimir Šarlija, sinoć je temperaturu dobio i Luka Hodak koji zbog toga neće konkurirati za današnji ogled s Lokomotivom (17.45 sati) u 17. kolu HNL-a.. 

Mladi hrvatski reprezentativac dobio je priliku i čvrsto ju je prigrlio, na jučerašnjoj press konferenciji trener Garcia je biranim riječima govorio o njegovoj igri i budućnosti, ali je ipak ostao bez njega za današnji ogled. 

Umjesto Hodaka u postavu ulazi Fran Karačić, koji je ljetos došao iz Lokomotive i zauzeo mjesto desnog beka u prvoj postavi. Bio je tamo zacementiran sve do ozljede. Hodak je debitirao 4. listopada protiv Vukovara, a 19. listopada je protiv Istre krenuo od prve minute i od tada se nametnuo kao jedan od najvažnijih prvotimaca trenera Garcije. Uoči utakmice protiv Lokomotive na presici su ga pitali što je s Franom Karačićem koji je u drugom planu. 

Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL
Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Zadovoljni smo njegovim pristupom, ali Hodak je za ono što mi želimo igrati jako dobar. Ekstremno jakog mentaliteta, rada, on je sad u prednosti - nahvalio ga je Garcia.

Odigrao je osam utakmica, njegov veliki talent i potencijal nisu prošlo nezamijećeno pa ga tako prate mnogi europski klubovi, što i nije neko iznenađenje obzirom na sjajne partije koje je demonstrirao u protekla dva mjeseca. Njegov izostanak još je jedan u nizu udaraca za trenera Hajduka, ali iskusni Karačić trebao bi ga dostojno zamijeniti. 

