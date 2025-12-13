Hajduk će protiv Lokomotive morati bez važnog prvotimca

Novi problem za trenera Hajduka Gonzala Garciju. Nakon što su mu od ranije otpali Ivica Ivušić, Rokas Pukštas i Zvonimir Šarlija, sinoć je temperaturu dobio i Luka Hodak koji zbog toga neće konkurirati za današnji ogled s Lokomotivom (17.45 sati) u 17. kolu HNL-a..

Mladi hrvatski reprezentativac dobio je priliku i čvrsto ju je prigrlio, na jučerašnjoj press konferenciji trener Garcia je biranim riječima govorio o njegovoj igri i budućnosti, ali je ipak ostao bez njega za današnji ogled.

Umjesto Hodaka u postavu ulazi Fran Karačić, koji je ljetos došao iz Lokomotive i zauzeo mjesto desnog beka u prvoj postavi. Bio je tamo zacementiran sve do ozljede. Hodak je debitirao 4. listopada protiv Vukovara, a 19. listopada je protiv Istre krenuo od prve minute i od tada se nametnuo kao jedan od najvažnijih prvotimaca trenera Garcije. Uoči utakmice protiv Lokomotive na presici su ga pitali što je s Franom Karačićem koji je u drugom planu.

- Zadovoljni smo njegovim pristupom, ali Hodak je za ono što mi želimo igrati jako dobar. Ekstremno jakog mentaliteta, rada, on je sad u prednosti - nahvalio ga je Garcia.

Odigrao je osam utakmica, njegov veliki talent i potencijal nisu prošlo nezamijećeno pa ga tako prate mnogi europski klubovi, što i nije neko iznenađenje obzirom na sjajne partije koje je demonstrirao u protekla dva mjeseca. Njegov izostanak još je jedan u nizu udaraca za trenera Hajduka, ali iskusni Karačić trebao bi ga dostojno zamijeniti.