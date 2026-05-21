Hajduk čeka težak put u Europu, može na Bragu ili Ferencvaros

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Iako će u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu Hajduk biti nositelj, u drugome će biti klub s najvećim klupskim koeficijentom među nenositeljima

Kako se bliži ljeto, tako raste i uzbuđenje među nogometnim navijačima zbog početka europskih kvalifikacija. Specijalizirani profil na društvenoj mreži X, Football Meets Data, poznat po detaljnim statističkim analizama, objavio je pregled stanja nositelja za drugo pretkolo Europske lige, a vijesti za Hajduk Split nisu nimalo ohrabrujuće.

Prema njihovoj analizi, splitski "bili" su najviše rangirani klub koji će sigurno biti nenositelj u drugom pretkolu. To praktički znači da će Hajduk za protivnika dobiti znatno jaču, favoriziranu momčad, što put prema grupnoj fazi čini iznimno teškim već na samom početku. U priloženoj grafici, koja pregledno prikazuje podjelu, jasno se vidi tko sve prijeti Splićanima.

Nenositelji i mogući protivnici

U skupini potencijalnih protivnika nalaze se vrlo ozbiljna imena europskog nogometa. Među nositeljima se ističu portugalska Braga, mađarski Ferencváros, češka Viktoria Plzen, grčki PAOK te danski Midtjylland. Svi ti klubovi imaju značajno veći koeficijent i redovito nastupaju u grupnim fazama europskih natjecanja, što potvrđuje težinu zadatka koji je pred Hajdukom.

U objavi se također ističe nekoliko zanimljivosti. Primjerice, azerbajdžanski Qarabag je najniže rangirani klub koji je uspio osigurati status nositelja, dok je Hajduk na suprotnoj strani spektra kao najjači među nenositeljima. Autor napominje i ključnu proceduralnu činjenicu: ždrijeb drugog pretkola održava se prije nego što su uopće odigrane utakmice prvog pretkola, što dodatno komplicira predviđanja.

U prvom pretkolu “bili” će ipak biti nositelji, a ondje ih očekuju nešto lakši protivnici. Tako je moguć i susret sa srpskim klubom Vojvodinom, ali prijete im i suparnici poput Žiline, Cluj, Aluminija, Derryja i Vestrija.

*Uz korištenje AI-ja

