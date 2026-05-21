Matanović: Tako nešto nam se ne smije dogoditi druge sezone

Hrvatski reprezentativac Igor Matanović (23) i njegov Freiburg doživjeli su težak poraz u finalu Europske lige u kojemu je Aston Villa slavila 3-0. Englezi su poveli pred kraj prvog poluvremena u 41. minuti kada je zabio Youri Tielemans, a onda su ekspresno povećali na 2-0 u posljednjoj minuti sudačke nadoknade prvog djela kada je strijelac bio Emiliano Buendia. Za konačnih 3-0 i razočaranje Freiburga koji je ostao bez trofeja zabio je Morgan Rogers u 58. minuti susreta.

Trener Freiburga Julian Schuster komentirao je utakmicu i naglasio kako se dojmovi još nisu slegli te da nisu svjesni što su postigli.

- Ovo je iskustvo iz kojeg ćemo učiti i napredovati. Nažalost, nije bilo dovoljno, a za nekoliko dana ćemo postati svjesni što smo postigli. Ali trenutačno prevladava tuga - izjavio je.

S druge strane, trener Aston Ville Unai Emery osvojio je pet naslov Europske lige, a Schuster nije štedio riječi hvale kada je Španjolac u pitanju.

- Nevjerojatno je za nas što smo ovdje prvi put - on ju je već toliko puta osvojio. To je nevjerojatno, impresivno... Bilo je mnogo njemačkih trenera koji su izgubili nekoliko finala. To će i meni dati snagu da nastavim raditi s našim fantastičnim dečkima u našem fantastičnom klubu - rekao je.

Freiburg je sedmim mjestom na tablici izborio doigravanje Konferencijske lige sljedeće sezone, a trener je istaknuo kako je to dodatna motivacija igračima.

- Dakle, odmah imamo još jednu priliku. Rad na osvajanju tog trofeja u idućoj sezoni bit će nam motivacija nakon što se suze osuše - zaključio je.

Igor Matanović bio je starter u europskom finalu i odigrao cijelu utakmicu, a na kraju je samo kratko rekao:

- To je jednostavno prejeftino. Tako nešto nam se ne smije dogoditi sljedeće sezone.