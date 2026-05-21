Obavijesti

Sport

Komentari 3
RAZOČARAN PORAZOM

Matanović: Tako nešto nam se ne smije dogoditi druge sezone

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Matanović: Tako nešto nam se ne smije dogoditi druge sezone
4
Foto: Kemal Aslan

Ovo je iskustvo iz kojeg ćemo učiti i napredovati. Nažalost, nije bilo dovoljno, a za nekoliko dana ćemo postati svjesni što smo postigli. Ali trenutačno prevladava tuga - rekao je trener Freiburga nakon poraza

Admiral

Hrvatski reprezentativac Igor Matanović (23) i njegov Freiburg doživjeli su težak poraz u finalu Europske lige u kojemu je Aston Villa slavila 3-0. Englezi su poveli pred kraj prvog poluvremena u 41. minuti kada je zabio Youri Tielemans, a onda su ekspresno povećali na 2-0 u posljednjoj minuti sudačke nadoknade prvog djela kada je strijelac bio Emiliano Buendia. Za konačnih 3-0 i razočaranje Freiburga koji je ostao bez trofeja zabio je Morgan Rogers u 58. minuti susreta. 

EVO SCENARIJA Aston Villa slavljem u Europskoj ligi izazvala kaos u Engleskoj: Mogu imati šest klubova u LP
Aston Villa slavljem u Europskoj ligi izazvala kaos u Engleskoj: Mogu imati šest klubova u LP

Trener Freiburga Julian Schuster komentirao je utakmicu i naglasio kako se dojmovi još nisu slegli te da nisu svjesni što su postigli. 

- Ovo je iskustvo iz kojeg ćemo učiti i napredovati. Nažalost, nije bilo dovoljno, a za nekoliko dana ćemo postati svjesni što smo postigli. Ali trenutačno prevladava tuga - izjavio je. 

UEFA Europa League - Final - SC Freiburg v Aston Villa
Foto: Umit Bektas

S druge strane, trener Aston Ville Unai Emery osvojio je pet naslov Europske lige, a Schuster nije štedio riječi hvale kada je Španjolac u pitanju. 

- Nevjerojatno je za nas što smo ovdje prvi put - on ju je već toliko puta osvojio. To je nevjerojatno, impresivno... Bilo je mnogo njemačkih trenera koji su izgubili nekoliko finala. To će i meni dati snagu da nastavim raditi s našim fantastičnim dečkima u našem fantastičnom klubu - rekao je. 

NEVJEROJATAN USPJEH On je gospodar Europske lige! Emery peti put osvojio naslov, a prvi mu je donio Ivan Rakitić...
On je gospodar Europske lige! Emery peti put osvojio naslov, a prvi mu je donio Ivan Rakitić...

Freiburg je sedmim mjestom na tablici izborio doigravanje Konferencijske lige sljedeće sezone, a trener je istaknuo kako je to dodatna motivacija igračima. 

- Dakle, odmah imamo još jednu priliku. Rad na osvajanju tog trofeja u idućoj sezoni bit će nam motivacija nakon što se suze osuše - zaključio je. 

Igor Matanović bio je starter u europskom finalu i odigrao cijelu utakmicu, a na kraju je samo kratko rekao:

- To je jednostavno prejeftino. Tako nešto nam se ne smije dogoditi sljedeće sezone. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO 'Vatreni' se ženi, dobio i dozvolu HNS-a. Evo koga ljubi
SVADBENA ZVONA ZVONE

FOTO 'Vatreni' se ženi, dobio i dozvolu HNS-a. Evo koga ljubi

Nikolina Perković pratila je Martina Erlića i na finalu Lige nacija koje su "vatreni" igrali 2023. godine u Rotterdamu. Par je već nekoliko godina zajedno, a Erlić je prije 11 mjeseci objavio zaruke
FOTO Saka odveo Arsenal do naslova, a atraktivnu zaručnicu je zaprosio na krovu hotela
VEĆ JE OSVOJIO TROFEJ

FOTO Saka odveo Arsenal do naslova, a atraktivnu zaručnicu je zaprosio na krovu hotela

Bukayo Saka jedan je od ključnih igrača Arsenalova pohoda na naslov prvaka Premier lige, a najveća podrška u privatnom životu mu je lijepa Tolami Benson. Englez ju je zaprosio na krovu luksuznog hotela
Marić nam otkrio anegdote sa SP-a '98.: Kod Tuđmana smo došli pijani, a ja još 'bacio' foru
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Marić nam otkrio anegdote sa SP-a '98.: Kod Tuđmana smo došli pijani, a ja još 'bacio' foru

Šuker je u Francuskoj bio DJ, obožavao je Severinu. Prosinečki je rasturao na pinballu. Ladić nas je rasturio na remiju pa nam oprostio dugove kad smo ušli u polufinale SP-a, kaže Silvio Marić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026