Hajduk četiri godine nije osvojio tako malo bodova u 20 kola! Ali Gattusa veseli loša forma rivala

Navijači Hajduka puno su očekivali od nastavka sezone, ali u prve dvije utakmice proljetnog dijela Splićani remizirali protiv Slavena doma (0-0) i izgubili u Zagrebu od Lokomotive (3-2). Nastavak je to slabijih rezultata "bilih" koji su u zadnjih devet prvenstvenih utakmica pobijedili samo dvije!?

Hajduk je od 27. listopada do danas u HNL-u pobijedio samo Dinamo 1. prosinca (1-0) i Šibenik 22. dana istog mjeseca (1-2). Remizirao je s Istrom, Osijekom, Rijekom i Slavenom, a izgubio od Varaždina, Gorice i Lokomotive. Kriza rezultata (i igre) drma Splićane koji su imali velike ambicije uoči nastavka sezone.

U 20 kola je Hajduk osvojio 37 bodova, što je 1,85 po utakmici. Prošle je sezone splitski klub na kraju osvojio 68 bodova, što je 1,89 po utakmici, a sezona se okarakterizirala neuspješnom.

Uspoređujući s prošlim sezonama, Hajduk je lani nakon 20 kola imao 41 bod, a u sezoni 2022/23. 38 bodova, kao i u sezoni 2021/22., dok je u sezoni 2020/21. osvojio samo 26 bodova nakon 20 kola. U sezoni 2019/20. "bili" su osvojili 38 bodova, kao u sezonama 2021/22. i 2022/23. Brojke jasno pokazuju - Hajduk je u posljednjih pet sezona samo u jednoj osvojio manje bodova nego ove nakon 20 kola, a ovo mu je najlošija u zadnje četiri po tom segmentu.

Posebnost ove sezone je to što je i konkurencija lošija po bodovnom učinku, pa je Hajduk s 37 bodova na samo dva boda zaostatka za vodećom Rijekom, te pet bodova prednosti u odnosu na Dinamo. Gledajući prošle sezone, to je raritet.

Ako izuzmemo sezonu 2020/21. (26 bodova u 20 kola) kad se Hajduk nije ni borio za naslov, zanimljivo je vidjeti koliko je bio daleko od prvog mjesta u ostale četiri sezone nakon 20 odigranih kola. Prošle je sezone bio bodovno poravnat na vrhu (41 bod) s Rijekom, dok je Dinamo bio na jednom bodu zaostatka. U sezoni 2022/23. Dinamo je odmakao na osam bodova prednosti (46-38), a sezonu prije "bili" su s 38 bodova bili tek četvrti, ali s dva boda zaostatka u odnosu na Dinamo, Osijek i Rijeku. U sezoni 2019/20. "modri" su osvojili 50 bodova u 20 kola i Hajduku bježali 12 bodova (50-38).

Gennaro Gattuso započeo je splitski mandat prolaskom Tórshavna (2-0 ukupno), pa ispadanjem od Ružomberoka (1-0) u 3. pretkolu Konferencijske lige. Iako je Hajduk na Poljudu imao pregršt šansi, ispadanje od Ružomberoka značilo je neuspjeh u Europi.

U HNL-u je Talijan dobro krenuo i u prvih 11 utakmica pobijedio osam i tri remizirao. Prvi poraz stigao je u Varaždinu (1-0) u 12. kolu i uslijedio je ranije spomenuli niz od dvije pobjede, četiri remija i tri remija.

Gattuso je u Hajduku vodio 26 utakmica i pobijedio ih 13, devet remizirao i četiri izgubio. Prosječno osvaja 1,85 bodova po utakmici i samo je u Napoliju i Pisi osvajao više (1,88). S druge strane, u Milanu (1,75), Marseilleu (1,46), Palermu (1,25) i Valenciji (1,18) bilježio je lošije rezultate nego u Hajduku.

Što se tiče posljednjih pet trenera Hajduka, Mislav Karoglan je vodio momčad u 21 utakmici i zabilježio učinak od 12 pobjeda, četiri remija i pet poraza, što je 1,9 osvojenih bodova po utakmici. Ivan Leko bio je trener od prosinca 2022. do listopada 2023. U 34 utakmice pobijedio je 19, četiri remizirao i izgubio 11, što daje 1,79 po utakmici.

Valdas Dambrauskas dobio je otkaz u Hajduku nakon remija sa Šibenikom (1-1) u HNL-u, bez obzira na to što su "bili" pod njegovim vodstvom u jednom trenutku izgledali odlično. Ukupno je vodio splitski klub u 38 utakmica i pobijedio ih 23, sedam remizirao i osam izgubio. Osvajao je točno dva boda po utakmici, a u Europi je u pretkolu Konferencijske lige igrao protiv Villarreala.

Jens Gustafsson na Poljudu se zadržao od svibnja 2021. do studenog iste godine, a u 17 utakmica je zabilježio učinak od devet pobjeda, tri remija i pet poraza, uz osvojenih 1,76 bodova po utakmici. Paolo Tramezzani vodio je "bile" od siječnja 2021. do svibnja iste godine i u 24 utakmice ostvario 14 pobjeda, četiri remija i šest poraza. On je prosječno osvajao 1,92 bodova po dvoboju.

Dakako, treba uzeti u obzir i da nisu jednake momčadi s kojima su raspolagali treneri u određenom razdoblju. Primjerice, u drugom su dijelu prošle sezone momčad "pokosile" ozljede, pa su van stroja u jednom trenutku bili Žaper, Melnjak, Sahiti, Kalinić, Elez, Kalik, Prpić...

Hajdukova statistika

Možda i veći problem od krize rezultata u Hajduku jest kriza igre, koja je prisutna već duže vremena. Kad se od splitske momčadi očekuje inicijativa, dominacija i pritisak na suparnika (protiv Gorice, Slavena, Istre itd.), Hajduk se muči. S druge strane, dvaput su Splićani pobijedili Dinamo i isto toliko puta remizirali s Rijekom.

Priliku za popravak lošijeg niza imat će protiv Varaždina na Poljudu 8. veljače, a nakon toga Hajduk putuje u Pulu na noge Istri 15. veljače. Slijedi niz vrlo teških utakmica nakon - prvo doma protiv Osijeka 22. veljače, pa četiri dana kasnije Rijeka stiže na Poljud u Kupu, pa "bili" idu na Maksimir na noge Dinamu 2. ožujka.

"Majstore s mora" veseli što ni konkurencija ne briljira, pa je Rijeka na samo dva boda više, a Dinamo na pet manje od Splićana.

Učinak Hajduka nakon 20 kola u zadnjih pet sezona

sezona 2019/20. - 38 bodova

sezona 2020/21. - 26

sezona 2021/22. - 38

sezona 2022/23. - 38

sezona 2023/24. - 41

sezona 2024/25. - 37

Usporedba Gattusa s posljednjih pet trenera Hajduka

Gattuso: 26 utakmica, 13 pobjeda, 9 remija, 4 poraza (1,85 bodova po utakmici)

Karoglan: 21/12/4/5 (1,9)

Leko: 34/19/4/11 (1,79)

Dambrauskas: 38/23/7/8 (2,0)

Gustafsson: 17/9/3/5 (1,76)

Tramezzani: 24/14/4/6 (1,92)