Hajduk dao ispisnicu još jednom nogometašu u istome danu

Hajduk se nakon oproštaja od Anthonyja Kalika (28) odlučio oprostiti od još jednog igrača u istome danu. Riječ je o lijevom beku iz Obale Bjelokosti Ismaelu Diallu (29). Branič je u Hajduk došao 2023. kao slobodan igrač nakon epizode u francuskom Ajacciou. Igrao je još u Bastiji i Bingervilleu. Za Obalu Bjelokosti odigrao je tri utakmice, a bio je i dio reprezentacije koja je osvojila Afrički kup nacija 2024. godine.

Split: Konferencija za medije u Hajduku | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Hvala ti na svemu i sretno dalje, glasi u službenoj objavi kluba na društvenim mrežama koja je napisana na engleskom jeziku.

Hajduk je ovu sezonu završio na drugome mjestu HNL-a sa 68 bodova nakon 36 odigranih kola. Čak 18 bodova zaostatka imali su Splićani za prvim Dinamom, a u Kupu su ispali u dramatičnom četvrtfinalu od Rijeke (3-2). Splićani su u četvrtak izdali zanimljivo priopćenje u kojem su spomenuli da je trojac Šarlija, Krovinović i Guillamon 'slobodan pronaći novu sredinu', a ranije su javno obznanili da je prvi nogometaš koji klub napušta australski veznjak Kalik.