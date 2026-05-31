OPROŠTAJ OD BEKA

Hajduk dao ispisnicu još jednom nogometašu u istome danu

Piše Ivan Kužela,
Benkovac: Prijateljska utakmica između Velebita i Hajduka povodom 100. rođendana kluba iz Benkovca | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hajduk se oprostio od Ismaela Dialla iz Obale Bjelokosti. Nakon veznjaka Kalika, branič će napustiti klub iz Splita. S Hajdukom nije osvojio trofej, ali je s Obalom Bjelokosti 2024. godine

Hajduk se nakon oproštaja od Anthonyja Kalika (28) odlučio oprostiti od još jednog igrača u istome danu. Riječ je o lijevom beku iz Obale Bjelokosti Ismaelu Diallu (29). Branič je u Hajduk došao 2023. kao slobodan igrač nakon epizode u francuskom Ajacciou. Igrao je još u Bastiji i Bingervilleu. Za Obalu Bjelokosti odigrao je tri utakmice, a bio je i dio reprezentacije koja je osvojila Afrički kup nacija 2024. godine.

- Hvala ti na svemu i sretno dalje, glasi u službenoj objavi kluba na društvenim mrežama koja je napisana na engleskom jeziku. 

Hajduk je ovu sezonu završio na drugome mjestu HNL-a sa 68 bodova nakon 36 odigranih kola. Čak 18 bodova zaostatka imali su Splićani za prvim Dinamom, a u Kupu su ispali u dramatičnom četvrtfinalu od Rijeke (3-2). Splićani su u četvrtak izdali zanimljivo priopćenje u kojem su spomenuli da je trojac Šarlija, Krovinović i Guillamon 'slobodan pronaći novu sredinu', a ranije su javno obznanili da je prvi nogometaš koji klub napušta australski veznjak Kalik.

