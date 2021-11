Hajduk u 2021. godini ima više od 31.000 članova, a najnoviji član kluba star je tek nekoliko dana.

Nogometaš Hajduka Jan Mlakar (22) postao je otac nakon što je njegova supruga Ana na svijet donijela kćerkicu Miju, njihovo prvo dijete. Uslijedile su čestitke navijača, suigrača, a klub je iznenadio svog igrača s poklonom. Malena Mia dobila je medvjedića, Hajdukov dres te člansku iskaznicu. Sada će biti tatina najveća navijačica.

A vjerujemo kako će njezin otac biti prepun motiva u Jadranskom derbiju protiv Rijeke. Mlakar je na ljeto došao na Poljud i već nakon nekoliko utakmica dao naznačiti kako će biti veliko pojačanje. Silovito je krenuo, zabio je tri gola uz dvije asistencije, no nakon toga stao. Doduše, usporile su ga i ozljede zbog čega je propustio posljednja dva susreta. Odigrao je u prvenstvu 11 utakmica.

Oporavio se, polako brusi formu i mogao bi zaigrati već u nedjelju protiv Rijeke u 16. kolu HNL-a. Bit će to prvi derbi Valdasa Dambrauskasa na klupi Hajduka, a još veći uteg mu je to što Splićani ove sezone još ne znaju za pobjedu u derbiju. Priliku za to imat će na Rujevici, a navijači se nadaju kako će upravo slovenski napadač eksplodirati i podsjetiti na sjajna izdanja iz Maribora kada je neumoljivo trpao mrežu. Uz to, pobjeda protiv Riječana ostavila bi Hajduk u igri za vrh.

- Znao sam da je veliki klub, da ima strašne navijače i povijest. Kad se počelo pričati o Hajduku, mnogi su me pitali, ali nisam smio ništa reći. Kad je postalo službeno, dobio sam još i više poruka i upita od navijača Hajduka, puno više nego od navijača Brightona kad sam tamo odlazio. I po tome se vidi veličina kluba - kazao je Mlakar po dolasku u Hajduk.