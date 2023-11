Hajduk dogovorio novi ugovor sa svojim dijamantom! Romano otkrio: Žele ga mnogi klubovi

Mnoge hajdukovce podsjetio je na Marija Pašalića, a mnogi će reći da ima i odlike Arijana Ademija. Neumorni trkač ogromnih pluća, borac s pozitivnom drskošću za kojeg nema izgubljene lopte, a glavni forte mu je ulazak iz drugog plana, kao navedenoj dvojici, ali sjajna skok igra i fenomenalna fizička sprema. S kim god ga uspoređivali, neminovno je kako je Hajduk dobio novu zvijezdu.

Mislav Karoglan rekao je kako ne može zamisliti Hajduk bez Rokasa Pukštasa (19). I nije to samo floskula kako bi se dodvorio navijačima koji ga obožavaju, već je to činjenica. Riješio je derbije protiv Dinama i Rijeke na početku sezone pa propustio dva mjeseca zbog ozljede koljena. U međuvremenu je klub upao u veliku krizu, Ivan Leko dobio otkaz, a Rokas konačno oporavio. I eto rezultata, Splićani su povezali četiri pobjede pod novim trenerom Karoglanom i opet se vratili na prvo mjesto.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Pukštas je igrač kakvih je malo u HNL-u. Klasični box to box veznjak, ali koji može pokriti više pozicija. Jednako je dobar u obrani i napadu, no njegova najveća prednost je što stalno uči. Upija savjete trenera i suigrača, pohodi nogometne seminare i individualno radi na sebi. Nikada nije zadovoljan trenutnim, želi napredovati i svakednevno radi na nedostacima. To je ono što vrhunske nogometaše odvaja od prosječnih.

Tek mu je 19 godina, ali već sada je jedan od najboljih igrača Hajduka. Na Transfermarktu vrijedi tri milijuna eura, ali jasno je svima da će ga 'bili' jednog dana prodati za puno veći iznos. Hajdukova realnost je da mora prodavati svoje dijamante kako bi uredno poslovao, no navijači se nadaju da će Pukštas, za razliku od brojnih njegovih prethodnika, ostaviti trag na Poljudu prije odlaska u jači klub. Prvi korak je napravljen, a to je da su Splićani s mladim Amerikancem dogovorili novi ugovor do 2027. godine, piše Fabrizio Romano. Trenutni ga veže do 2025., no jasno je kako ga sada čekaju poboljšani uvjeti.

Sve bi uskoro trebali biti i službeno, a talijanski novinar je dodao kako su brojni europski klubovi zainteresirani za njegove usluge. Sada je i jasno, ako ga žele dovesti, morat će izdvojiti pozamašan iznos.

Kako je mladi Amerikanac zaludio hajdukovce

Amerikanac litavskog porijekla u Split je stigao u ljeto 2020. godine kao 16-godišnjak željan učenja i uzleta u europskom nogometu. Prošao je probu pa su ga smjestili među kadete. No, odskakao je od vršnjaka i vrlo brzo je preselio u juniore. Dokazao se u momčadi koja je dvaput zaredom osvojila naslov prvaka, a sjajne partije nisu prošle nezamijećeno u očima bivšeg trenera Hajduka Valdasa Dambrauskasa kod kojeg je Rokas debitirao u travnju prošle godine protiv Hrvatskog dragovoljca. S juniorima je igrao, sa seniorima trenirao. Takva praksa nastavila se i kroz prošlu sezonu, gdje čak i nastupao za drugoligaša Solin.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Jedna utamica s juniorima, trening sa seniorima Hajduka pa utakmica u drugoligašu. Mladom Amerikancu litavskog porijekla ništa nije predstavljalo problem. Htio je samo učiti, upijati i razvijati se. Takav stav, metalna volja i čudesna radna etika pretvorile su ga u prvotimca Hajduka sa svega 18 godina.

To je postao još prošle sezone, a njegov uzlet krenuo je nakon što je u studenom zabio gol Slaven Belupu. Ubrzo se učvrstio u prvom sastavu i postao jedan od najboljih igrača kojeg žele mnogi europski klubovi, no u njegovim mislima zasad je samo Hajduk.