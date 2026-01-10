Hajduk dogovorio prestanak posudbe s iskusnim Španjolcem

Dosta se očekivalo od stopera koji ima iskustvo igranja u La Ligi, ali Hajdukov stoperski par Mlačić-Šarlija nametnuo se kao prvi izbor treneru Gonzalu Garciji
Hajduk i Edgar Gonzalez (28) dogovorili su raskid posudbe, objavio je klub putem službenih kanala. Španjolac se u Splitu zadržao svega tri i pol mjeseca.
Nije se naigrao u dresu Hajduka Španjolac, odigrao je svega osam utakmica, a posljednju protiv Lokomotive na Maksimiru. Za "bile" je debitirao u porazu od Varaždina, a nakon Hajduka vraća se u matičnu Almeriju.
"Zahvaljujemo se Edgaru na njegovom angažmanu te mu ovim putem želimo puno sreće i uspjeha u nastavku karijere", objavio je Hajduk.
Dosta se očekivalo od stopera koji ima iskustvo igranja u La Ligi, ali Hajdukov stoperski par Mlačić-Šarlija nametnuo se kao prvi izbor treneru Gonzalu Garciji.
