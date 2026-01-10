Obavijesti

Hajduk dogovorio prestanak posudbe s iskusnim Španjolcem

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Dosta se očekivalo od stopera koji ima iskustvo igranja u La Ligi, ali Hajdukov stoperski par Mlačić-Šarlija nametnuo se kao prvi izbor treneru Gonzalu Garciji

Hajduk i Edgar Gonzalez (28) dogovorili su raskid posudbe, objavio je klub putem službenih kanala. Španjolac se u Splitu zadržao svega tri i pol mjeseca.

Nije se naigrao u dresu Hajduka Španjolac, odigrao je svega osam utakmica, a posljednju protiv Lokomotive na Maksimiru. Za "bile" je debitirao u porazu od Varaždina, a nakon Hajduka vraća se u matičnu Almeriju.

"Zahvaljujemo se Edgaru na njegovom angažmanu te mu ovim putem želimo puno sreće i uspjeha u nastavku karijere", objavio je Hajduk. 

Vinkovci: Cibalia i Hajduk sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Vinkovci: Cibalia i Hajduk sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Dosta se očekivalo od stopera koji ima iskustvo igranja u La Ligi, ali Hajdukov stoperski par Mlačić-Šarlija nametnuo se kao prvi izbor treneru Gonzalu Garciji. 

