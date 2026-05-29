Hajduk doveo prvo pojačanje!

Hajduk je počeo slagati momčad za novu sezonu, a prvo pojačanje dolazi iz kosovske Malisheve. Etnik Brruti, 22-godišnji albanski veznjak, potpisao je za splitski klub kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor. S "bilim" je potpisao ugovor do 2029. godine.

Brruti je tako postao prvi ulazni transfer u mandatu novog sportskog direktora Roberta Grafa, iako se njegov dolazak pripremao još ranije. Mladi veznjak već je bio u Splitu, a u travnju je s Poljuda pratio utakmicu Hajduka i Osijeka u društvu menadžera Erosa Grezde, bivšeg nogometaša Lokomotive, Osijeka, Šibenika i Rangersa. Grezda je već surađivao s Hajdukom jer zastupa i Rona Racija, koji je prošlog ljeta stigao iz Prištine.

Brruti primarno igra na poziciji središnjeg veznog, ali može pokriti i ulogu polušpice. Na Kosovu i u Albaniji smatraju ga vrlo zanimljivim talentom, a prošle je sezone za Malishevu nastupao u prvenstvu, Kupu i kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. U 35 utakmica zabio je devet golova i dodao pet asistencija, uz 11 žutih kartona. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 550.000 eura.

Brruti je nastupao za mlađe selekcije Kosova, od U-16 do U-21 reprezentacije, ali je prošle godine promijenio nacionalni dres i odlučio igrati za Albaniju. Za albansku U-21 reprezentaciju upisao je osam nastupa i postigao dva gola, a u prošlosti je dobivao i pozive izbornika Sylvinha u seniorsku reprezentaciju.

Njegov dolazak uklapa se u financijski oprezniji Hajdukov prijelazni rok. Bijeli ga dovode bez odštete, a istodobno rade na smanjenju i preslagivanju kadra. Klub je u četvrtak objavio da Anthonyju Kaliku i Ismaëlu Diallu neće ponuditi nove ugovore. Zvonimir Šarlija, Filip Krovinović i Hugo Guillamon slobodni su potražiti nove klubove, iako još imaju važeće ugovore, dok je Ante Rebić dobio ponudu za produljenje suradnje, ali odluka se još čeka.