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OPROSTIO SE OD KLUBA

Hajduk ga je otpisao, sad ga se i riješio. Šarlija odlazi besplatno!

Piše Luka Tunjić,
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Hajduk ga je otpisao, sad ga se i riješio. Šarlija odlazi besplatno!
Gorica i Hajduk sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Šarlija je nakratko došao na pripreme momčadi u Celju i tamo se pozdravio sa sada već bivšim suigračima i stručnim stožerom Hajduka

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Nakon tri godine, 80 službenih nastupa i četiri gola, Zvonimir Šarlija (29) napušta Hajduk. Podsjetimo, Splićani su još ranije javno poručili kako više ne računaju na iskusnog stopera, a izgleda kako su pronašli zajedničko riješenje i Šarlija će godinu dana prije isteka ugovora napustiti "bijele" kao slobodan igrač.

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Šarlija je u Hajduk došao prije tri godine nakon dvije sezone u grčkom Panathinaikosu. Debitirao je u velikom derbiju protiv Dinama na Maksimiru u srpnju iste godine, a oproštajni nastup u bijelom dresu odigrao je u svibnju u pobjedi 3-1 protiv Varaždina pred domaćim navijačima na Poljudu.

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Hajduk je u srijedu na službenim stranicama potvrdio njegov odlazak. Šarlija je nakratko došao na pripreme momčadi u Celju, tamo se pozdravio sa sada već bivšim suigračima i stručnim stožerom. Još nije poznato gdje će nastaviti karijeru.

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