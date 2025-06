Hajduk gubi jednog od najvećih talenata! Napadač se oprostio od 'bilih', ali ostaje u HNL-u?

Marino Žeravica (19) napušta Hajduk. Riječ je o jednom od najboljih juniora "bijelih”"koji je ove sezone u 10 nastupa zabio 11 golova. Igrač se oprostio od momčadi emotivnom porukom na društvenim mrežama.

“Ne znam odakle krenuti... Napuštam klub za koji navijam od malena, u kojem sam proveo pola svog života, mjesto koje mi je bilo više od terena, svlačionice i treninga. Ovo je bio moj drugi dom. Teško je pronaći prave riječi kad se opraštaš od mjesta koje ti je toliko značilo. Svaka utakmica i svaki trening ostavili su ogroman trag u meni. Zahvalan sam na svakom trenutku i prilici da pokažem koliko zapravo volim ovaj klub te svakom suigraču, treneru, liječniku, fizioterapeutu... koji me oblikovao, bodrio i čvrsto vjerovao u mene. Do jučer sam tek počinjao, a već sad odlazim s ponosom, ali i tugom, jer znam da ostavljam iza sebe nešto posebno. Ipak, vrijeme je za novo poglavlje mog života. Nosim ovaj klub u srcu kamo god pošao jer jednom kad postaneš dio ovoga, to nikad zapravo ne prestaješ biti. Hvala vam na svemu. HŽV”, napisao je na Instagramu.

Žeravici ističe ugovor, a klub napušta jer neće imati priliku igrati u drugoj momčadi u 1. NL. Budući da su i Dinamu i Hajduku odbijene licence te njihove B momčadi neće igrati u drugom rangu natjecanja, već u četvrtom, napadač je odlučio da je za njegovu karijeru najbolje razvijati se u momčadi gdje će dobivati minutažu. U seniorima "bijelih" ne vidi priliku za kontinuiranu igru.

Talijanski insajder Lorenzo Lepore izvijestio je da Osijek pokazuje interes za usluge mladog napadača, no nisu jedini. Spominje se i nizozemski Heracles Almelo, ali i nekoliko drugih zainteresiranih inozemnih klubova. Žeravica će u sljedećih nekoliko dana donijeti odluku gdje će nastaviti karijeru. Neslužbeno doznajemo da napadač želi ostati u Hrvatskoj, što ga čini najbližim Osijeku.