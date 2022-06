Hajduk i HSV remizirali, Biuk je potvrdio vrhunski potencijal

U drugom susretu austrijskog dijela priprema Hajduk je remizirao s njemačkim drugoligašem HSV-om. Konačnih 2-2 je i najpravedniji ishod utakmice jer su i jedna i druga momčad imale svoje prilike, Hajduk je vodio do pred sam kraj susreta, a HSV je uz dva gola još dva puta uzdrmao okvir gola.

Za Hajduk su golove zabili Marko Livaja i Ivan Ćubelić dok je njemačka momčad oba gola zabila nakon prekida, prvi je zabio Robert Glatzel a drugi Ransford – Yeboah Koningsdorffer. Definitivno su prekidi i olako izgubljene lopte nešto što bi trebalo zabrinuti trenera Hajduka Valdasa Dambrauskasa, koji je i danas podijelio minutažu među igračima. Kako zbog opterećenja, tako i zbog čak 33 stupnja koliko je izmjereno na početku utakmice igrane na Rudolf Gutmann stadionu u Fürstenfeldu.

U prvom je poluvremenu branio Kalinić, ispred njega u liniji su zaigrala trojica, Borevković, Simić i Melnjak, vezni red držao je Fossati, ispred njega su zaigrali Mikanović, Krovinović, Vuković i Sahiti, dok su prema naprijed prijetili Mlakar i Livaja. Hajduk se presingu Nijemaca suprotstavio tako što su igrali od noge do noge i pokušavali iznijeti loptu u suparničku polovinu terena. I često im je to i uspijevalo, no najopasnije su prilike ipak kreirali svojim prokušanim receptom, dugim loptama prema dvojici napadača te Emiru Sahitiju koji je danas zaigrao na lijevom krilu.

I upravo je s lijevoga krila i stvorena prilika koju je Livaja pretvorio u gol u 28. minuti. Tek što su se momčadi vratile na teren nakon pauze za osvježenje, Sahiti je navukao dvojicu suparničkih igrača na rubu kaznenog prostora, gurnuo loptu u dubinu natrčalom Krovinoviću, a ovaj je u petercu Daniela Fernandesa pronašao Livaju, kome nije bilo teško pospremiti loptu u mrežu. No radost stotinjak Hajdukovih navijača potrajala je na žalost svega pet minuta. Centaršut Mira Muheima iz ne baš osobito opasne situacije, preletio je cijelu obranu Hajduka, među svima i Mlakara, pored kojeg je Glatzel primio loptu i poslao je u mrežu iza Kalinića.

U drugom poluvremenu priliku na golu dobio je Sentić, u zadnjoj liniji Lovrencsics, Dimitrov, Elez i Čolina, u veznom redu Biuk, Grgić, Atanasov, Ćubelić i Šarić te u napadu Kalinić. Posebne pohvale za ono što su prikazali u drugom poluvremenu zaslužili su Čolina i Biuk te mladi Ćubelić koji je zabio u 68. minuti za vodstvo Hajduka 2-1. No golu je prethodila minijatura danas najboljega u redovima Hajduka Stipe Biuka, koji se lijepo oslobodio obrane HSV-a te majstorski pronašao Čubelića između dva stopera, a njemu nije bilo teško poentirati. Biuk je i danas potvrdio raskoš svog talenta i za očekivati je njegovu eksploziju ove sezone.

Do kraja susreta priliku su dobili već pomalo zaboravljeni Eduok i Diamantakos, a što je susret odmicao kraju Nijemci su sve više prijetili i stezali obruč oko gola Hajduka. Nakon što je gredu pogodio Reis HSV je stigao do izjednačenja. Kratki korner izveo je upravo Reis, centrirao za Vuškovića koji je glavom spustio loptu u Hajdukov peterac, odakle je Koningsdorffer lako poentirao.

Hajduka do kraja austrijskog dijela priprema očekuju još dva susreta, u petak protiv Genta te u subotu protiv Kisvárde, nakon čega će se momčad vratiti u Split. Osim pohvala trojcu iz drugog poluvremena, vrijedi spomenuti i odlične izvedbe još četvoricu iz prvoga dijela, Kalinioća, Krovinovića, Sahitija i Livaje, ali i notirati kako su stoperi Borevković, Dimitrov i Elez napravili nekoliko propusta koji se ne bi smjeli događati stoperima Hajduka, pa nije ni čudo da je sportski direktor Nikoličius i dalje u potrazi za pojačanjima na tim pozicijama.

