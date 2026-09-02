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PRERANI ODLAZAK

Hajduk i Torcida oprostili se od Ivana Gudelja: 'Otišao je jedan od velikih. Adio, Ivane!'

Piše Ivan Tomašković,
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Hajduk i Torcida oprostili se od Ivana Gudelja: 'Otišao je jedan od velikih. Adio, Ivane!'
Foto: Hajduk
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U 67. godini u Zagrebu je umro proslavljeni nogometaš, reprezentativac, trener i dugogodišnji instruktor HNS-a Ivan Gudelj

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Tužna vijest pogodila je sve navijače Hajduka, sve ljubitelje nogometa u Hrvatskoj i regiji, u 67. godini u Zagrebu je umro proslavljeni nogometaš, reprezentativac, trener i dugogodišnji instruktor HNS-a Ivan Gudelj.

Od Gudelja se oprostio Hajduk na svojim društvenim mrežama. 

- Cjelokupnu Hajdukovu obitelj danas je pogodila tužna vijest o preranom odlasku legendarnog Ivana Gudelja. HNK Hajduk izražava duboku i iskrenu sućut obitelji, prijateljima i svima koji su poznavali i voljeli našeg Ivana - ističu. 

Od Gudelja se oprostila i Torcida. 

- Otišao je jedan od velikih. Adio, Ivane! - stoji u objavi. 

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Komentari 10
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