U 67. godini u Zagrebu je umro proslavljeni nogometaš, reprezentativac, trener i dugogodišnji instruktor HNS-a Ivan Gudelj
PRERANI ODLAZAK
Hajduk i Torcida oprostili se od Ivana Gudelja: 'Otišao je jedan od velikih. Adio, Ivane!'
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Tužna vijest pogodila je sve navijače Hajduka, sve ljubitelje nogometa u Hrvatskoj i regiji, u 67. godini u Zagrebu je umro proslavljeni nogometaš, reprezentativac, trener i dugogodišnji instruktor HNS-a Ivan Gudelj.
Od Gudelja se oprostio Hajduk na svojim društvenim mrežama.
- Cjelokupnu Hajdukovu obitelj danas je pogodila tužna vijest o preranom odlasku legendarnog Ivana Gudelja. HNK Hajduk izražava duboku i iskrenu sućut obitelji, prijateljima i svima koji su poznavali i voljeli našeg Ivana - ističu.
Od Gudelja se oprostila i Torcida.
- Otišao je jedan od velikih. Adio, Ivane! - stoji u objavi.
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