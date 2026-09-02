Hajduk i Torcida oprostili se od Ivana Gudelja: 'Otišao je jedan od velikih. Adio, Ivane!'

Tužna vijest pogodila je sve navijače Hajduka, sve ljubitelje nogometa u Hrvatskoj i regiji, u 67. godini u Zagrebu je umro proslavljeni nogometaš, reprezentativac, trener i dugogodišnji instruktor HNS-a Ivan Gudelj.

Od Gudelja se oprostio Hajduk na svojim društvenim mrežama.

- Cjelokupnu Hajdukovu obitelj danas je pogodila tužna vijest o preranom odlasku legendarnog Ivana Gudelja. HNK Hajduk izražava duboku i iskrenu sućut obitelji, prijateljima i svima koji su poznavali i voljeli našeg Ivana - ističu.

Od Gudelja se oprostila i Torcida.

- Otišao je jedan od velikih. Adio, Ivane! - stoji u objavi.