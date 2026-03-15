Hajduk ide po prekid crne serije a Garcia vraća dvojicu iskusnih igrača. Dilema oko Livaje ostaje
U prva dva prvenstvena kruga Hajduk se nakon serije loših rezultata protiv Rijeke, Varaždina i Dinama vadio na Lokomotivi. Hoće li im to poći za rukom i danas. Utakmica na Poljudu počinje u 15:00 sati.
Hajduk je u pravilnim razmacima tri puta ove sezone ulazio u crne serije, svaki put u tri susreta s Rijekom, Varaždinom i Dinamom. U prve dvije četvrtine prvenstva negativnu seriju su okončali pobjedama nad Lokomotivom, hoće li momčadi Gonzala Garcije to poći za rukom i treći put vidjet ćemo danas. Nije ovo dobar trenutak za Hajduk, ali je prilika da se novom pobjedom krene u novi ciklus u kojem je primarni cilj očuvanje druge pozicije.