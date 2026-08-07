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Hajduk imao Ajax na konopcima pa primio pred kraj. 'Bili tići' remizirali u 2. kolu Ramljaka

Piše Jakov Drobnjak,
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Hajduk imao Ajax na konopcima pa primio pred kraj. 'Bili tići' remizirali u 2. kolu Ramljaka
Foto: HNK Hajduk
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Drama u finišu: mladi Hajduk vodio dvaput protiv Ajaxa, ali je pobjeda iscurila u posljednjim minutama

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Nakon pobjede protiv Bologne u prvom kolu Memorijala Mladen Ramljak, mladi nogometaši Hajduka bili su na pragu novog slavlja, ali su protiv Ajaxa u završnici ispustili pobjedu i odigrali 2-2.

Trener Hari Vukas nije mijenjao početni sastav, a njegova je momčad povela već u ranoj fazi susreta. Nakon dobre akcije najbolje se snašao Toni Ruso i doveo "bijele" u vodstvo, no Ajax je svega nekoliko minuta kasnije odgovorio pogotkom Teuwsena. Do odlaska na odmor obje su momčadi stvorile nekoliko prilika, ali rezultat se nije mijenjao.

U nastavku susreta Ajax je podigao ritam igre, dok se Hajduk više orijentirao na brze izlaze i kontre. Takav pristup donio je rezultat jer je nakon dobre reakcije Rusa, koji je prebacio ubačaj Bistre, Ante Bralić iz blizine ponovno zatresao mrežu i vratio prednost Bijelima.

Hajduk je u završnici imao nekoliko prilika za potvrdu pobjede, a posebno se istaknuo Bralić koji je svojim fizičkim predispozicijama i brzinom stvarao velike probleme obrani Ajaxa. Ipak, svoje prilike nisu uspjeli iskoristiti, a kazna je stigla u samoj završnici. De Baat je u posljednjim minutama pogodio glavom za konačnih 2-2 i tako Nizozemcima donio vrijedan bod.

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