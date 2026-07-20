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AKO PROĐE PAFOS

Hajduk izbjegao Benficu zbog Uefine grupacije, ali i dalje mu prijete velikani u 3. pretkolu...

Piše Jakov Drobnjak,
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Hajduk izbjegao Benficu zbog Uefine grupacije, ali i dalje mu prijete velikani u 3. pretkolu...
Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Hajduk od 13 sati lovi ždrijeb i moguće gigante u Europi! Ako prođe Pafos, čekaju ga Rangers, Bešiktaš ili Salzburg, a izbjegnuta je Benfica. Dinamo također saznaje protivnike

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Hajduk od 13 sati saznaje moguće protivnike u trećem pretkolu Europske lige. Naravno, za to treba proći ciparski Pafos u drugom pretkolu što nije nimalo lagan zadatak. Prva utakmica igra se na Poljudu u četvrtak (21 sat), a uzvrat na Cipru je za tjedan dana. Iako su se nositelji i nenositelji znali ranije, Uefa je izvukla dodatne grupe pa tako smanjila broj potencijalnih protivnika Hajduka. Prijenos ždrijeba je na Uefa TV-u.

Kako je Hajduk nenositelj, očekivalo se da će u trećem pretkolu biti jaka imena. Momčadi Gonzala Garcije, ako prođe Pafos, prijete: Glasgow Rangersi, Bešiktaš/Midtjylland, Dinamo Kijev/PAOK i Salzburg. Time je Hajduk izbjegao vjerojatno najtežeg protivnika, portugalsku Benficu, a neće igrati ni protiv St. Gallena, Twentea i Ferencvaroša.

Naravno, u ždrijebu u 13 sati i Dinamo će saznati protivnika ako ispadne od švicarskog Thuna. U ovom slučaju Dinamo je nenositelj, a s druge strane su Crvena zvezda, Lech Poznan, Hapoel Beer-Sheva, Levski Sofija i tako dalje. 

U 12 sati će Dinamo saznati protivnika u trećem pretkolu Lige prvaka, dakle, ako prođe Thun, a zanimljivo je da Uefa nije napravila grupaciju u ždrijebu Lige prvaka, kao što to čini inače. Tako da se Dinamu neće smanjiti broj mogućih protivnika u trećem pretkolu LP.

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