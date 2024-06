Hajduk je Edinu Džeki ponudio ugovor na dvije godine. Sad sve ovisi samo o jednom čovjeku

Dva treninga dnevno, čak i nedjeljom. To je novi život hajdukovaca pod palicom beskompromisnog Talijana Gennara Gattusa (46), koji neke stvari ne mijenja iako su mu postulati trenerskog posla bitno drugačiji od onih kada je bio igrač. Gattuso pokušava učiniti ono što prethodnicima nije uspjelo, a to je vratiti neke igrače u pravu formu, ujediniti svlačionicu pa napasti vrh HNL-a. Za to će mu biti potrebni vrhunski igrači i sama činjenica što Ivan Perišić i Marko Livaja ostaju olakšat će mu posao. Da mu pristigne i Edin Džeko (38)... Gdje bi Hajduku bio kraj.

Džeki ugovor do ljeta 2026.

Da se na tome radi, radi se. Prvotno se odbacila mogućnost njegova dolaska kao puko nagađanje pojedinih medija, no Hajduk je uistinu ponudio Džeki ugovor. I to na dvije godine, do ljeta 2026. godine.

Novi sportski direktor Nikola Kalinić (36) radi punom parom i premda je Džeko ušao u pozne igračke godine, i dalje ga krasi klasa što pokazuje iz sezone u sezonu.

"Bosanski dijamant" član je Fenerbahčea za koji je u 36 nastupa zabio 21 gol. Džeko nije stao rešetati u koju god ligu je došao, a prilično je sigurno da bi nastavio u HNL-u. Stoga ne čudi da je tolika želja novog vodstva Hajduka.

Jose Mourinho, čovjek odluke

Džeko navodno nema ništa protiv dolaska na Poljud. Ionako ga puno toga veže uz Hrvatsku gdje je često. Mogao bi nakon samo jedne sezone napustiti redove turskog velikana, no sve će ovisiti o jednom čovjeku - Joseu Mourinhu.

Talijanski novinar Nicolo Schira donosi informacije da će sve ovisiti o odluci portugalskog stručnjaka koji je nedavno preuzeo užarenu klupu turskog velikana.