U svakoj svlačionici ima nezadovoljnih, ali kad je to kapetan i najbolji igrač, onda to nikako nije dobro. Povratak Livaje na teren i u formu bit će ključan za nastavak sezone i mir u kući, sve ostalo vodi klub u problem...
Hajduk je izvukao polusezonu, a za trofeje je ključno da Vučević, Garcia i Livaja drže isti kurs...
Hajduk je neokrznut prošao kroz maglom okovani Maksimir i sada mu do kraja prvog dijela sezone ostaje još 90 minuta rovovske bitke protiv Vukovara, koji će u nedjelju na Poljud doći po bod ili bodove opstanka.
