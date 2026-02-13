Obavijesti

STOPERI SU BLAGO HAJDUKA PLUS+

Hajduk je na trojici 'bilih tića' zaradio 20 mil. eura! Neretljak: 'Stranci su pogubni za klub...'

Hajduk je na trojici 'bilih tića' zaradio 20 mil. eura! Neretljak: 'Stranci su pogubni za klub...'
Branimir Mlačić, Luka Vušković i Dominik Prpić napunili su splitsku blagajnu. 'Kad god se Hajduk oslanjao na svoje mlade igrače, pažljivo ih selekcionirao, promovirao i pripremao za prodaju, nikad nije pogriješio', kaže Neretljak

Hajduk bi mnoge stvari mogao i morao raditi bolje, ali ima i nekih stvari koje društvo s Poljuda radi puno bolje od drugih, ne samo u okruženju, nego i u Europi. Hajduk daje jako puno prilika mladim igračima, a na proizvodnji stopera mogle bi im pozavidjeti i najbolje akademije u Europi.

