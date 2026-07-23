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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Hajduk je nakon dugo vremena odigrao hajdučku utakmicu. Baš onakvu kakvu navijači zazivaju!

Piše Tomislav Gabelić,

HAJDUK - PAFOS 2-0 Hajduk je u prvom susretu drugog pretkola Europske lige pobijedio ciparski Pafos 2-0. Garcijina momčad odigrala je jako zrelu utakmicu i stigla do vrijedne pobjede

Pred gotovo rasprodanim Poljudom Hajduk je u prvom susretu drugog kruga kvalifikacija za Europa ligu pobijedio ciparski Pafos 2-0. Odluka o prolazu pada u idući četvrtak nakon uzvrata u Limassolu, no Hajduk je odigrao je kao dobro i efikasno i pokazao da se ima čemu nadati. Većim dijelom utakmice imali su više od igre i opasnije su prijetili, a do velike prednosti stigao je golovima Šege iz slobodnog udarca i Melnjaka nakon duge akcije u kojoj je sudjelovalo šest-sedam igrača.

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