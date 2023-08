Uoči prve europske utakmice Hajduka ove sezone, fantastične vijesti za navijače splitskog kluba. Naime, Hajduk je oborio klupski rekord po broju registriranih članova, kojih trenutno ima 90.551.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk je tako samom početku sezone, nakon dva odigrana HNL kola i Superkupa s Dinamom, srušio klupski rekord po broju članova. Cilj je do kraja sezone skupiti 112 tisuća članova i time obilježiti 112. rođendan Hajduka.

- Dragi navijači, dragi članovi, Hajduk je pomaknuo još neke granice, oborio nove rekorde. Imamo najveći broj članova u svojoj 112. godišnjoj povijesti. Neki će reći da je ovo euforija, ali da parafraziram “splitsko stanje uma”, čini mi se da je ovo hajdučko stanje uma. Već tri godine zagovaramo zajedništvo i očigledno ga imamo. Imamo i brojke. Međutim, zajedništvo bez brojki nema snagu, a brojke bez zajedništva su samo brojke - izjavio je predsjednik kluba, Lukša Jakobušić.

Hajduk će u 21 sat odmjeriti snage s PAOK-om na Poljudu u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige. Mjesta za utakmicu na Poljudu rasprodana su u četiri sata.

- U ovom trenutku s vašoj energijom, emocijom i ljubavi mi imamo i zajedništvo i brojke i to rezultira Hajdukom koji je bitan ne samo u Splitu, Dalmaciji i Hrvatskoj nego i na karti Europe. Iz ove perspektive čini mi se 100.000 članova vrlo dostižno. Imamo preko 17.800 pretplatnika, a nakon dva rasprodana stadiona imamo i preko 26.000 gledatelja koji su osigurali svoje mjesto na utakmici sa sportskim prijateljima iz Slaven Belupa. To pomiče nove granice. Očekuje nas prva ovosezonska europska utakmica na Poljudu. Pokažimo još jednom kako se voli svoj klub, kako se navija za svoj klub, ali prije svega dostojanstveno i sportski. Mi to znamo, mi to možemo i toliko smo puta to pokazali. Prije svega zbog samih sebe, a potom i radi svih ostalih u Europi. Hvala vam što vjerujete u Hajduk, hvala vam što vjerujete u nas - dodao je Jakobušić.

Cijena godišnje članarine iznosi 20 eura za odrasle osobe. Članovi kluba imaju prioritet pri kupnji ulaznica za utakmice Hajduka, koje se na dan utakmice puste u slobodnu prodaju, a do tada su rezervirane za članove.