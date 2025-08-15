Obavijesti

NIJE DOBRO

Hajduk je opet ostao bez toliko iščekivanih europskih milijuna. A uz to mora platiti i kaznu Uefi

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk mora prodavati kako bi preživio i odlasci Uremovića i Prpića neće biti dovoljni za servisiranje skupe momčadi pa je za očekivati još pokoji odlazak do kraja prijelaznog roka

Hajduk je nedavno prodao Dominika Prpića Portu za 4,5 milijuna eura, a za transfer Filipa Uremovića u Kawasaki Frontale dobio je 1,5 milijuna eura. Prodisala je opustošena poljudska blagajna i konačno dobila malo kisika, a čelnici splitskog kluba nadali su se da će joj novu dozu udahnuti i svježe novčanice od Uefe. No, kao i svake godine, opet ista priča, Hajduk je ispao od Dinamo Cityja iz 3. pretkola Konferencijske lige pa na tu zaradu više ne može računati.

Slavlje Hajduka na Poljudu 00:34
Slavlje Hajduka na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Splićani su za ovu sezonu od Europe zaradili 725 tisuća eura, ali neće dobiti cijeli iznos, 300.000 eura ostaje u blagajni Uefe koja je kaznila Hajduk zbog kršenja financijskog fair-playa. Da je Hajduk prošao, dobio bi 925 tisuća eura, a za prolazak u grupnu fazu Konferencijske lige donijelo bi još dodatnih 3,17 milijuna eura.

Foto: Robert Matic / Hajduk

Olakšalo bi to život 'bilima', ne bi morali prodavati i čak bi mogli uložiti u momčad, no opet, zakazali su igrači na travnjaku i čelnici moraju mijenjati planove i pronaći način kako pokriti debeli minus. 

Hajduk mora prodavati kako bi preživio i odlasci Uremovića i Prpića neće biti dovoljni za servisiranje skupe momčadi pa je za očekivati još pokoji odlazak do kraja prijelaznog roka. Prije svega, prvi u izlogu je Niko Sigur, a uz njega i talentirani 17-godišnjak Bruno Durdov. Kako god bilo, slijede burni dani na Poljudu jer opet su podbacili na početku sezone...
 

OSTALO

