Hajduk je opet ostao bez toliko iščekivanih europskih milijuna. A uz to mora platiti i kaznu Uefi
Hajduk je nedavno prodao Dominika Prpića Portu za 4,5 milijuna eura, a za transfer Filipa Uremovića u Kawasaki Frontale dobio je 1,5 milijuna eura. Prodisala je opustošena poljudska blagajna i konačno dobila malo kisika, a čelnici splitskog kluba nadali su se da će joj novu dozu udahnuti i svježe novčanice od Uefe. No, kao i svake godine, opet ista priča, Hajduk je ispao od Dinamo Cityja iz 3. pretkola Konferencijske lige pa na tu zaradu više ne može računati.
Splićani su za ovu sezonu od Europe zaradili 725 tisuća eura, ali neće dobiti cijeli iznos, 300.000 eura ostaje u blagajni Uefe koja je kaznila Hajduk zbog kršenja financijskog fair-playa. Da je Hajduk prošao, dobio bi 925 tisuća eura, a za prolazak u grupnu fazu Konferencijske lige donijelo bi još dodatnih 3,17 milijuna eura.
Olakšalo bi to život 'bilima', ne bi morali prodavati i čak bi mogli uložiti u momčad, no opet, zakazali su igrači na travnjaku i čelnici moraju mijenjati planove i pronaći način kako pokriti debeli minus.
Hajduk mora prodavati kako bi preživio i odlasci Uremovića i Prpića neće biti dovoljni za servisiranje skupe momčadi pa je za očekivati još pokoji odlazak do kraja prijelaznog roka. Prije svega, prvi u izlogu je Niko Sigur, a uz njega i talentirani 17-godišnjak Bruno Durdov. Kako god bilo, slijede burni dani na Poljudu jer opet su podbacili na početku sezone...
