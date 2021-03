U povijesnim knjigama sportskih klubova postoje neki posebni datumi, poput datuma osnutka kluba, odigravanja neke važne utakmice, dolaska nekog velikog igrača... U povijesnim knjigama Hajduka jedan od datuma koji je zlatnim slovima upisan svakako je i 11. travanj 1984. godine, dan je to kada je Hajduk slavio 2-1 u prvoj utakmici polufinala Kupa Uefe protiv slavnog Tottenhama.

U polufinale Kupa Uefe Hajduk je te godine ušao nakon što je u ranijim kolima izbacio Universitateu, Honved, Radnički i Spartu, a tom u prvom susretu s Tottenhamom slavili su bijeli 2:1 golovima Gudelja i Pešića. Koliko je to bio važan događaj i velika utakmica za sve navijače Hajduka, i kakva je euforija vladala u gradu pod Marjanom uoči utakmice, najbolje svjedoči podatak kako su na Poljudu zaprimili rezervacije za čak 130.000 ulaznica!?

Naravno, mjesta na Poljudu bilo je samo za 40.000 najsretnijih, koji su unatoč jakoj kiši došli vidjeti još jedno čudo. Podsjetimo, Blaž Slišković im je kolo ranije donio prolaz u četvrtfinalu golom Sparti u 119. minuti, i svi su vjerovali da će Hajduk napokon osvojiti toliko željeni europski trofej.

No nije sve krenulo prema planu. Tragičar utakmice Ivan Gudelj neoprezno je dirao loptu rukom u svom kaznenom prostoru, i gol za vodstvo gostiju izu kaznenog udarca zabio je Falco već u 18. minuti. I to kako, Simović mu je obranio šut s bijele točke, Falco je prvi došao do odbijene lopte i opet pucao, no Simović mu je obranio i drugi šut, ali treći put ni on nije mogao ništa... U memoriji navijača Hajduka još je bilo svježe sjećanje na 1980. godinu, kada je Primorac darivao HSV u četvrtfinalu Kupa prvaka, a pred očima im se odvijala nova katastrofa.

Iz današnje perspektive teško je objasniti odnose snaga u tadašnjoj nogometnoj Europi, no činjenica je da su navijači Hajduka bili razočarani igrom svojih ljubimaca u prvom poluvremenu i da su uoči utakmice vjerovali kako je Tottenham momčad koju ne da mogu, nego moraju proći. Zbog toga su na poluvremenu splitske utakmice i ispratili momčad i trenera pogrdnim povicima u svlačionicu.

Susret s Tottenhamom ostat će zabilježen u povijesnim knjigama Hajduka i po bizarnom događaju koji se odvio u poluvremenu utakmice, kada je navijač iz Paljuva pored Benkovca Ante Baraba došetao na centar Poljuda i "zavrnuo vrat" pijetlu, koji je trebao simbolizirati maskotu Tottenhama – tetrijeba. Nije Ante imao ništa protiv londonskog kluba ni nesretnog pijetla, niti je to planirao, na taj bizaran čin ponukala ga je loša igra Hajduka i veliko razočaranje vodstvom Tottenhama.

- Planirao sam jedno, dogodilo se drugo... Znate da u ljubavi nema puno pameti. Tako je i taj moj 'pivac' umjesto da postane nagrada najboljem igraču Hajduka, skončao svoj put na centru Poljuda... - otkriva nam Ante te dodaje kako pijetao nije zabunom donesen na Poljud:

- Znao sam da je u grbu Tottenhama tetrijeb, ali tko će naći tetrijeba... Prijatelj je pokušavao mjesec dana uloviti tetrijeba po Gorskom kotaru, ali nije uspio, pa sam od kuće uzeo 'pivca' i ponio ga na utakmicu. Tetrijeb – 'pivac', nije to velika razlika, svima je bilo jasno na što se misli.

Plan je bio da pijetao bude atrakcija utakmice i da ga nakon pobjede u koju nitko nije sumnjao Ante pokloni najboljem igraču Hajduka.

- Bio je atrakcija cijeli dan po Splitu. Družili smo se Englezima po gradu, feštali, pili i pjevali, a oni su se fotografirali s njim. Tko je želio fotografiju ili pero za uspomenu, morao je platiti piće za sve... Više se taj dan 'pivac' najeo i napio, nego ikad prije, nije mogao ni stajati na nogama pa sam ga nosio cijeli dan po gradu. Plan je bio da ga nakon utakmice uručim najboljem igraču, a ako ih bude više, onda Dževadu Prekaziju, koji i onako ne jede svinjetinu.

Baraba je bez problema ušao na stadion s pijetlom u rukama, preko prijatelja Nike Baždarića koji je radio s bratom pokojnog trenera Stanka Poklepovića nabavio je ulaznicu, i to ni manje ni više nego za ložu. I sve je bilo u redu do poluvremena.

- Hajduk je igrao loše, gubili su 0-1, bili smo svi jako razočarani igrom i rezultatom, a ja sam znao da me po povratku čeka i zezanje prijatelja zbog 'pivca'. I eto, odnio sam ga na centar i tamo je nesretnik platio glavom za svu tu moju muku - kaže nam sa žaljenjem u glasu Baraba, koji nekim čudom nije imao nikakvih problema zbog tog svog čina.

- Spasio me direktor stadiona, pokojni Vladimir 'Geza' Schönauer. Sve se odvilo u poluvremenu tako da nitko od službenih osoba nije vidio ni mene ni 'pivca'. Pokojni 'Geza' je došao do mene s vjetrovkom kakve su nosili juniori koji su skupljali lopte oko terena, zagrlio me, rekao mi da navučem vjetrovku i stanem sa strane, a on je uzeo 'pivca' i sakrio ga. Rekao mi je da nikome ništa ne govorim. Bio je mudriji i od mene i od ovih iz osiguranja, i tako sam kasnije bez problema otišao sa stadiona.

A 'pivac'....

- Koliko sam ja čuo, završio je u loncu, pripremili su 'tingul' od njega. A bio je pravi, domaći, preko 3,5 kilograma... Izvukao sam se bez kazne, ali Hajduk nije. Netko je poslao fotografiju uredniku SN revije, on ju je objavio, kasnije je priča došla i do Uefe, i Hajduk je kažnjen. Ne zbog 'pivca', nego zbog toga što se navijač ušetao u teren. Morali su odigrati iduću europsku utakmicu na minimalno 300 km zračne linije od Poljuda, pa su moskovski Dinamo ugostili u Osijeku. Naravno da sam bio i na toj utakmici...

Pa iako bi netko pomislio da je tim činom zgrozio navijače Tottenhama, to ne da se nije dogodilo, nego je naš Baraba dobio nedavno i poseban poklon, prigodnu majicu Tottenhama. I to od službene delegacije koja je bila u Zagrebu na pregovorima s Dinamom.

- Znate kako to ide, pričali su o povijesti, sjetili se tog nesretnog događaja i pitali su za mene, a kad su čuli da sam živ i da se zna tko sam i gdje živim, poslali su mi tu majicu. Kazali su da cijene navijački duh i strast, i da mi ništa ne zamjeraju. Što ćete, rekao sam da u ljubavi i strasti nema previše pameti. Ja sam tada bio spreman napraviti bilo što za Hajduka, a ne samo 'zavrnuti šijom' jednom 'pivcu' - kaže Ante.

Split, 11. travnja 1984., prva utakmica polufinala Kupa Uefe

Hajduk – Tottenham 2-1 (1-0)

Stadion Poljud, gledatelja 40.000

Sudac: Robert Wurtz (Francuska)

Strijelci: Falco 18. - Gudelj 67., Pešić 77.

Hajduk: Simović, Cukrov, Miljuš, Gudelj, Jerolimov, Rožić, Vulić, Slišković, Zo. Vujović (Prekazi), Ćelić, Pešić.

Tottenham: Perks, Thomas, Hughton, Roberts, Miller, Perrymann, Hazard, Archibald, Falco, Mabbut, Gavin.

- Ni danas ne znam objasniti zašto sam loptu koja je išla visoko preko mene dirao rukom. Očito nisam dobro procijenio putanju - kazao je Gudelj, koga je trener Nadoveza stavio na poziciju beka, gdje je trebao čuvati Archibalda.

- Inače sam volio biti slobodan, kretati se, dolaziti iz drugoga plana, ali Nadoveza je trebao beka koji će čuvati Archibalda. Malo je poznato da sam se par mjeseci ranije vratio iz JNA i da nisam bio potpuno spreman, ali ambijent i važnost utakmice dali su mi dodatnu snagu.

- U poluvremenu je bilo svega, i teških riječi... Bio sam tužan, depresivan, rekao sam da više neću igrati nogomet. Nadoveza je popustio i vratio me u vezni red. Okrenuli smo igru, zabio sam gol, asistirao Pešiću, imali smo još dvije mrtve šanse... Na uzvratu utakmicu na White Hart Lane otišli smo s golom prednosti, ali smo morali igrati bez Zlatka Vujovića i Sliškovića. Primili smo jeftin gol u početku susreta i na žalost ispali rezultatom 1-0, zbog gola primljenog u gostima. Mi smo našu priliku propustili na Poljudu - i danas je uvjeren Gudelj.