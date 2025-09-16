Obavijesti

FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša na svijetu, prije više od pola godine je u šokantnom 'trejdu' otišao u Lakerse. Skrasio se u Los Angelesu, nedavno je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 165 milijuna dolara, a sada je kupio i dom za sebe, suprugu Anamariju Goltes i kći Gabrijelu.
Nedugo nakon potpisivanja basnoslovnog novog ugovora s Lakersima, 26-godišnji Dončić postao je vlasnik jedne od najimpresivnijih nekretnina u Manhattan Beachu, koju je za vrtoglavih 25 milijuna dolara (približno 23,4 milijuna eura) kupio od teniske legende Marije Šarapove. | Foto: Kevin Jairaj/REUTERS/Youtube
