FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša na svijetu, prije više od pola godine je u šokantnom 'trejdu' otišao u Lakerse. Skrasio se u Los Angelesu, nedavno je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 165 milijuna dolara, a sada je kupio i dom za sebe, suprugu Anamariju Goltes i kći Gabrijelu.
Nedugo nakon potpisivanja basnoslovnog novog ugovora s Lakersima, 26-godišnji Dončić postao je vlasnik jedne od najimpresivnijih nekretnina u Manhattan Beachu, koju je za vrtoglavih 25 milijuna dolara (približno 23,4 milijuna eura) kupio od teniske legende Marije Šarapove.
Vila, koja se prostire na gotovo četvrtinu hektara u prestižnoj četvrti Hill Section, pravo je remek-djelo moderne arhitekture. Šarapova je zemljište kupila 2012. godine za 4,1 milijun dolara, srušila postojeći objekt i posvetila se stvaranju doma iz snova u suradnji s renomiranom arhitektonskom tvrtkom KAA Design. Projekt je završen 2015. godine, a rezultat je minimalistička trokatnica inspirirana japanskom estetikom.
"Bila sam opsjednuta procesom stvaranja ovog doma", izjavila je Šarapova jednom prilikom za Architectural Digest. "Sletjela bih s aviona nakon turnira i odmah išla na gradilište. Ovo je bio moj projekt i nisam željela delegirati nijedan njegov dio."
Ta posvećenost vidljiva je u svakom kutku. Kuću od ulice skriva bujno zelenilo, a ulazna vrata vode u japansko dvorište s fontanom.
Unutrašnjost oduzima dah dvostrukom visinom predvorja, lebdećim stubištem te zidovima od lijevanog betona i drva koji se protežu iz interijera u eksterijer. Ogromne staklene stijene otvaraju dnevni boravak i kuhinju prema vanjskoj terasi s bazenom, stvarajući savršen sklad unutarnjeg i vanjskog prostora.
Osim pet prostranih spavaćih soba, Dončićev novi dom nudi i sadržaje za opuštanje dostojne NBA zvijezde. U podrumu se nalazi privatna kuglana s dvije staze, idealna za zabavu s prijateljima i suigračima.
Vanjski dio uključuje ugrađeni roštilj, natkrivenu blagovaonicu i vanjski kamin uz rub bazena, pružajući savršenu kulisu za život u južnoj Kaliforniji.
