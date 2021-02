Lijevo, desno, visoko, nisko, "panenka"..., do početka ove sezone Mijo Caktaš izveo je u službenim natjecanjima 34 kaznena udaraca i iz njih zabio čak 28 golova, što znači da je bio uspješan u čak 82% pokušaja. Zanimljivo, u susretima u kojima je Mijo promašivao kaznene udarce, za Hajduk nije bilo štete jer su pobjeđivali!?

Ali, sve se promijenilo u ovoj sezoni, Mijo je izveo čak sedam kaznenih udaraca, ali je zabio svega četiri, odnosno 57%. Što je tome razlog, zbog čega je nekad jako pouzdani i sigurni izvođač kaznenih udaraca najednom počeo promašivati pitali smo legendarne igrače Hajduka, redom vrsne izvođače kaznenih udaraca Ivana Gudelja, Zlatka Vujovića i Stipu Pletikosu.

- Kad su u pitanju kazneni udarci, tehnika izvođača i psiha su podjednako važni. Penali su stvar vježbe, ali i mentalne snage. Treba znati pucati, ali i izdržati mentalni pritisak, pogotovo kad kazneni udarac izvodite u važnom trenutku i odlučujete pitanje pobjednika i bodova - kaže Ivan Gudelj i dodaje:

- Ja sam promašio dva važna kaznena udarca koji su nas možda koštali i ispadanja iz utrke za naslov prvaka u sezoni 1981/82. Najprije sam protiv Dinama na Poljudu pogodio vratnicu, a onda mi je tjedan dana kasnije, protiv Veleža kazneni udarac obranio Enver Marić. Baš sam mu uoči utakmice pričao kako sam pogodio vratnicu i kako me to pogodilo, a trener Mladinić me opet poslao da pucam...

Činjenica da je Mijo do sada bio vrlo siguran i da je počeo promašivati, Gudelju je lako objašnjiva.

- Nakon jednog promašenog kaznenog udarca poljulja ti se samopouzdanje, a kamoli nakon dva ili više. Pogotovo u situaciji u kojoj su i Mijo i Hajduk danas. On je iskusan igrač, ali na njemu je u zadnje vrijeme strašno veliki pritisak. Nepravedno ga se prozivalo zbog visokih primanja, stalno su neki upitnici oko njegovog novog ugovora, a klub ništa ne čini da ga zaštiti. Umjesto da te stvari zadrže unutar četiri zida Poljuda, čelnici kluba otvoreno su na press konferencijama pričali o Mijinim primanjima i produženju ugovora, čak mu i prijetili tribinama, i tako sigurno unijeli nemir u njega.

Referirao se Gudelj na činjenicu da je sportski direktor Saša Bjelanović ranije otvoreno govorio o Mijinim visokim primanjima primanjima te da je predsjednik Lukša Jakobušić kazao kako će svi, pa i Mijo, na proljeće na tribine ako ne potpišu nove, bitno manje ugovore. Sve je to rezultiralo pritiscima navijača na društvenim mrežama... A da su neriješeni status i loši rezultati unijeli nemir i psihički destabilizirali kapetana Hajduka slaže se i Gudeljev suigrač i vrsni strijelac Zlatko Vujović.

- Meni je jasno da se Miji skupilo svega, i loših rezultata, i loših igara momčadi, i stalnih pitanja oko neriješenog statusa i ugovora, ali mi nije jasno da to nitko u klubu nije prepoznao, i da nakon što je već promašio dva puta, nije sugerirao treneru da promijeni izvođača. Mijo je protiv Lokomotive promijenio i udarac, gađao je punom nogom u rašlje, a kod takvog udarca dovoljno je da tijelo ostane malo nagnuto unatrag, pa da lopta odleti nebu pod oblake, kao što se i dogodilo. Mijo je zbog svega što mu se događa u psihičkoj krizi i trener bi mu trebao savjetovati da neko vrijeme ne puca, dok opet dobrim igrama i golovima ne vrati samopouzdanje. Naravno, i dok ne riješi svoj status u klubu.

Iako golman, sjajan izvođač kaznenih udaraca bio je i Stipe Pletikosa.

- Nema razloga da golmani ne budu dobri izvođači kaznenih udaraca, pogotovo zbog toga što ih mi redovito na treninzima pucamo jedan drugome i tako dodatno vježbamo. Ja sam ih dobro izvodio i znam da tehnika i vježba tu igraju jako veliku ulogu, ali igra i psiha. Ne možeš izvoditi dobro kaznene udarce ako nisi jak u glavi. Ja sam zbog toga nakon nekog vremena i odustao od izvođenja, jer me to jako psihički iscrpljivalo, pa se nisam mogao koncentrirati na svoje obrane - kazao je Pletikosa i dodao:

- Nakon uvođenja VAR tehnologije pucači su dobili dodatnu prednost, ranije su golmani mogli napraviti korak, dva i lakše braniti. Smatram da je kod Mije u pitanju isključivo psihološki pritisak, netko tko je dobro izvodio kaznene udarce ranije, nije to mogao zaboraviti. U situaciji kad Hajduk igra loše, kad je borba za svaki bod, a na njega je stalan pritisak zbog plaće i ugovora, morali su ga u klubu osloboditi te obaveze neko vrijeme.

Dodatan problem Hajduka je što su u ovoj sezoni kaznene udarce promašivali i Jairo i Jradi, tako da su opcije za izvođača u budućnosti sužene. U prvom planu sada bi lako mogli biti Adam Gyurcso i Dimitris Diamantakos, koji su bili uspješni u pripremnim ogledima s drugoligašima Solinom i Croatiom, a mnogi su skloni tu važnu ulogu povjeriti mladom stoperu Mariju Vuškoviću, koji je na treninzima jako precizan s bijele točke, a redovito ih je izvodio iz mladim reprezentacijama.