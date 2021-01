Za dva tjedna Hajduk će proslaviti 110. rođendan, a u dugoj i bogatoj povijesti njegovi navijači imali su kud i kamo više razloga za radost nego za tugu, pogotovo u novijoj povijesti. Ali u ove zadnje dvije sezone Hajdukovi igrači ni izbliza ne prikazuju kvalitetne igre, niti su rezultati u skladu s dugom i bogatom tradicijom kluba. Dapače, navijačima svako malo zadaju udarac za udarcem, serviraju im gorke pilule poput večerašnje, kada su poraženi od Lokomotive 0-1.

Lani su igrači Hajduka porušili sve negativne rekorde, iako je momčad bila rekordno skupa, u sva tri natjecanja upisali su najgori rezultat u novijoj povijesti kluba. Na žalost, ova je sezona krenula u istom ritmu, i svakim danom na užas navijača nudi nove neslavne rekorde. U 16 prethodnih kola uspjeli su napraviti nemoguće, izgubiti od sve tri momčadi koje su u tom trenutku bile na dnu prvenstvene ljestvice, najprije od Šibenika, potom i Istre i Varaždina. Ali kako od lošega uvijek može gore, tako im je u 17. kolu sva tri boda uzela i četvrta momčad s dna ljestvice – fenjeraš Lokomotiva.

Počelo je da nije moglo gore, u prvoj pravoj akciji gosti su jednom dugom dubinskom loptom pronašli Aliyua iza leđa Mujakića, ovaj je lijepo zavrnuo u sredinu prema Jelaviću, ispred kojeg je loptu pokušao očistiti Atanasov, ali napravio je Hajdukov veznjak to doista traljavo i servirao je na šut Petraku, koji je s 20-ak metara zakucao pod gredu za rano vodstvo Lokomotive.

Tramezzani je ostao vjeran rotacijama momčadi, u odnosu na derbi u Maksimiru u momčad je vratio Teklića i Diamantakosa, a na lijevom boku je umjesto ozlijeđenog Čoline po prvi put zaigrao Mujakić, koga je na toj poziciji isprobavao Boro Primorac tijekom zimskih priprema. No kako Hajduk nije do poluvremena uspijevao uspostaviti ni dominaciju ni opasnije zaprijetiti Krševanu Santiniju, Tramezzani je u poluvremenu ubacio i drugog napadača, Turčina Umuta Nayira.

Imali su bijeli priliku brzo izjednačiti, Nikica Jelavić je u jednom prekidu nespretno igrao rukom, bio je to kazneni udarac koji je Mijo Caktaš poslao nebu pod oblake, nije bio ni blizu okviru vrata, iako se Santini ranije bacio u suprotnu stranu. Deveti je ovo kazneni udarac Hajduka u tekućoj sezoni, realizirali su svega četiri, sva četiri Caktaš, ali kapetan Hajduka je usput stigao promašio tri, a po jedan Jradi i Jairo. Sedmi je ovo promašeni kazneni udarac Caktaša u HNL-u, po čemu je postao neslavni rekorder domaće lige.

Nije ovo bila večer Mije Caktaša koji je još jedan lijepi centaršut Todorovića neometan glavom poslao nebu pod oblake, nakon čega ga je Tramezzani povukao na klupu i umjesto njega u igru uveo Jakoliša, a umjesto Diamantakosa Dolčeka. Do kraja susreta Hajduk je držao visoki tempo igre, ali bila je to jalova trka bez pravog rezultata, i Lokomotivi se nije bilo teško obraniti. Pogotovo kad su gostujući igrači pred sam kraj utakmice s nekoliko oštrih startova, koje je sudac Pejin sankcionirao kartonima, pokazali zube. Baš kao što je to nekad radio njihov trener Jerko Leko.

Imala je Lokomotiva lijepu priliku za povećanje vodstva, no iz brzog kontra napada Sherif Kallaku pogodio je vratnicu, umjesto mrežu, a pred kraj susreta revanširao mu se na isti način Mujakić. Nevjerojatno, ali bio jer to jedini opasan udarac prema Santiniju večeras...

I da negativan dojam za navijače bude potpun, dodajmo i da je Hajduk u ovom trenutku bliže dnu ljestvice nego Europi, jer su porazom skliznuli za još jedno mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Sada su šesti, preskočio ih je Slaven Belupo koji ima isti broj bodova i susret više. A u idućem kolu ih opet čeka jedan "fenjeraš" - Istra....