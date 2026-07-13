Hajduk je razina iznad Žiline, ali bolni europski posrtaji iz prošlosti pozivaju na oprez...

U poprilično turbulentnom raspoloženju Hajduk je dočekao prvu utakmicu u sezoni. Sukob kapetana Marka Livaje i trenera Gonzala Garcije narušili su atmosferu, a uz to nitko nije niti znao što očekivati od nove momčadi. Vrlo dojmljiva predstava i pobjeda protiv Žiline (2-0) u prvoj utakmici 1. pretkola Europske lige pokazala je kakav Hajduk bismo trebali gledati ove sezone, agresivan, raznovrstan i s visokim presingom, a ujedno je i momčadi kupila malo mira nakon teškog perioda. No neće dugo biti na snazi, tek do četvrtka u 20.30 sati kada Splićane u Slovačkoj čeka uzvratni susret.

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Drugo pretkolo Europske lige i Pafos su još daleko. Unatoč pozitivnom rezultatu i sjajnoj igri, uvijek treba biti na oprezu, pogotovo kad je Hajduk u pitanju. Jer tko se opeče, puše i na hladno, a tijekom povijesti "bili" su se i previše puta opekli u Europi. Dovoljno je premotati film godinu dana unatrag, kad su Splićani slavili protiv Dinamo Cityja na Poljudu (2-1), da bi u uzvratu u Albaniji ispali iz Konferencijske lige nakon produžetaka (3-1).

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Još uvijek boli i spomen na kazahstanski Tobol otprije četiri godine i poljudskih 2-0 u prvoj utakmici, što je na kraju rezultiralo porazom od 4-1 u uzvratu. Ne treba niti spominjati Gziru iz 2018. godine, možda i najveći klupski debakl u povijesti. Hajduk je u prvoj utakmici pobijedio 2-0, u uzvratu vodio 1-0, da bi na kraju šokantno izgubio 3-1 i ispao iz Europske lige. Primjera ima mnogo, a valjda su u klubu i nešto naučili iz njih.

Split: Nakon povijesnog ispadanja Hajduka, Torcida je utr?ala na travnjak da se obra?una s igra?ima | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Svjestan je svega toga i Gonzalo Garcia, koji je najavio kako nema opuštanja i da očekuje od svoje momčadi da istu partiju pruži i u Žilini. Hajduk je u prvoj utakmici igrao onako kako je Urugvajac zamislio po svom dolasku prije godinu dana. "Disali" su za vratom protivnicima, trkački su izgledali impresivno, vrlo brzo dolazili do reposjeda, kontrolirali igru i stvorili mnoštvo prilika. Prava je šteta što lopta još koji put nije završila u mreži slovačkog kluba jer u opuštenijem tonu bi se pripremali za uzvrat u Slovačkoj. Gostovao je tamo Hajduk i prije 17 godina, kad je bilo 1-1, a Žilina je na Poljudu slavila 1-0 i izbacila ga iz 3. pretkola Europske lige.

Ovaj put Splićani imaju pravo na jedan kiks, jer u slučaju ispadanja preselili bi u 2. pretkolo Konferencijske lige, gdje bi igrali protiv Katowica. No, zaista bi bila šteta iskoristiti ovakvu priliku. Hajduk je bolji i kvalitetniji, što je pokazao na Poljudu, a najveći izazov bit će zadržati stabilnost i mir, što je prethodnih godina i često bio najveći problem...