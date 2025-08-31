Hajduk je uoči jadranskog derbija imao osam bodova prednosti nad Rijekom, bili su odmorniji i igrali su pred krcatim tribinama Poljuda. Ali unatoč tome na koncu su jedva upisali remi 2-2 u sudačkoj nadoknadi.
Hajduk je reanimirao Rijeku, a Garcia Pukštasa koji opet rešeta
Uoči jadranskog derbija sve je bilo na strani Hajduka, bili su u pozitivnom nizu, odmorni, na svom su stadionu dočekali Rijeku koja je u četvrtak doživjela debakl u Solunu. Umornu, izranjavanu Rijeku s mislima tko zna gdje, jer sve su glasnije priče o prodaji kluba i zaokretu u sportskoj politici na Rujevici.
