'Hajduk je sebe ponizio. Ferro je kao neko ultrapojačanje? Pa to je vrijeđanje mene kao trenera'

Navijači Hajduka pohrlili su u velikom broju na Maksimir kako bi podržali svoje ljubimce. Splićane bi samo pobjeda ostavila u igri za naslov prvaka, no dok su se navijači smrzavali na stadionu i bodrili svoju momčad, igrači kao da se nisu ni pojavili.

Dinamo je u ovome trenutku pokazao da je svemirski brod za 'bile'. Već nakon deset minuta bilo je 2-0 golovima Ademija i Baturine, Ivanušec je krajem prvog dijela zabio za 3-0 pa dodao i drugi u nastavku. Da nisu 'modri' stali na kočnicu, već ionako poniženi Hajduk mogao je još više nastradati.

Ivan Leko bio je bez nekoliko prvotimaca, debitirao je 16-godišnjak Luka Vušković, Marko Livaja igrao je pod virozom, no ni izostanci ne mogu biti opravdanje za beskrvnu i bezidejnu igru bez imalo agresije i trke. Je li krivac trener koji forsira sustav koji očito ne odgovara igračima ili sportski direktor koji je opet zakazao u prijelaznom roku. Dok su se navijači nadali pojačanjima koji će donijeti još veću kvalitetu u igri, on je angažirao prinove iz belgijske i francuske druge lige kako bi popunio kadar te vratio portugalskog stopera Ferra za kojeg nije bilo mjesta u nizozemskom Vitesseu.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Derbi, ako se to po viđenome uopće moglo nazvati, igrala je samo jedna momčad, a stručni komentator Maxsporta Samir Toplak opleo je po Hajduku nakon utakmice.

- Šokiran sam s kojom lakoćom je Dinamo ne pobijedio, nego ponizio Hajduk. I to zbog toga što su igrači Hajduka sami sebe ponizili. Izgledali su sporo, teretno, neagresivno, bez volje i želje, a Dinamo je mljeo i mljeo. Nikakve reakcije Hajdukovih igrača nije bilo. Ako nam je ovo derbi između prvog i drugog, onda nam je liga u velikim problemima - rekao je Toplak pa se osvrnuo na brojne izostanke u Hajduku.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Nemojte me zezati. Ovo je Hajduk, kakav je to alibi? Slaven Belupu četvorica kad fale, to je kao kad ih Hajduku nedostaje osam. Dovodili su igrače, imaju roster, Hajduk je veliki klub. Može se srozati kvaliteta zbog izostanka određenih igrača, ali što je ovo danas bilo? Gdje je volja, želja, agresija? Povukli su se u svoju kućicu i pustili Dinamo da igra. Već dugo nisam vidio takvu utakmicu, šokiran sam i izostanak pojedinaca ne može biti alibi.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ferro je odigrao drugu utakmicu otkako se vratio na Poljud. Nije impresionirao protiv Gorice, a kamoli protiv Dinama.

- Ferro je shvatio svoju ulogu libera kao što se igralo prije 40 godina, da se mogao još povući, otišao bi Torcidi tamo na jug. Nije Ferro kriv nego me fascinira tko je procijenio da je on veliko pojačanje. Pričam s trenerima i svi kažemo da nije to baš pojačanje kako se to u javnosti prezentira. Ferro je tu već bio i pokazalo se da to nije svemirski igrač, a sad je kao ultrapojačanje. Pa to je vrijeđanje mene kao trenera i svih nas koji smo u nogometu. Vidjeli smo danas da bi se on najradije povukao u kućicu - kazao je Toplak pa poentirao:

- Maksimir ti je zadnja šansa da uhvatiš priključak za prvo mjesto, trebaš iskrvariti. Ja to kod Hajdukovih igrača nisam vidio. Nisam vidio da su htjeli ući u duel. Ne može se tako igrati takva utakmica.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC PRVI PUT IZVAN HRVATSKE

Najčitaniji članci