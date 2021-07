Kakav dan! Spojen je pelješki most, braća Sinković osvojila su zlato, oba teniska para plasirala su se u finale a vaterpolisti u četvrtfinale olimpijskih igara, Šuker je napokon otišao u povijest... Navijači Hajduka čekali su još samo lagano odrađivanje posla u Kostanayu protiv Tobola, da bi njihova sreća bila potpuna, a dan za pamćenje. No kako to obično biva kad je Hajduk u pitanju, kad se od njih nešto očekuje, oni to u pravilu iznevjere i upropaste nam dobro raspoloženje. Ukratko, "useru", kako je to jednom zgodom slikovito opisao Goran Milović.