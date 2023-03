Hajduk je za njega već odbio milijune: 'Gol je za brata, on mi je uzor. Svi znamo što prolazi...'

U petak je napunio 16 godina i potpisao trogodišnji ugovor s Hajdukom, u nedjelju debitirao na Maksimiru protiv Dinama, u srijedu već zabio prvijenac za bijeli klub.

- Drago mi je što sam ga zabio, ali još mi je draže što smo pobijedili. Gol posvećujem bratu Mariju, svi znamo kroz što sve prolazi. Nadamo se da će to završiti što prije.

Mario Vušković (21) pokušava dokazati nevinost nakon što je krajem prošle godine bio pozitivan na zabranjenu supstancu etitropoetin. Luka je jako vezan uz njega.

POGLEDAJTE VIDEO: Bakljada za rođendan Hajduka

- Uvijek sam gledao brata kako on igra, on mi je uzor. Njega sam pratio kada je igrao za prvu momčad Hajduka, pratim i sada kada je član HSV-a. Od njega najviše učim - rekao je.

Luka i Mario četvrta su generacija dinastije Vušković koja je igrala u Hajduku nakon pradjeda Marka 1940-ih, djeda Marka (1960-ih i 1970-ih) i oca Danijela 2000-ih. Iako mu se život iznenada promijenio, i dalje je čvrsto na zemlji. Vidjelo se to kad je, nakon pobjede nad Osijekom, grlio uplakanog vršnjaka Filipa Živkovića.

'Nema pritiska, navikao sam'

- Još me ne zaustavljaju na ulici. Lijepo je što igram i što Hajduk vjeruje u mene. Nemam pritiska, navikao sam na to igrajući u juniorima i Ligi prvaka. Kažu mi samo da igram kako znam i da stoje iza mene i ako bude pogreške. Svi me hrabre, a Livaja mi pogotovo pomaže savjetima - rekao je Luka.

Talijanski mediji pisali su jesenas da PSG za njega nudi 10 milijuna eura, Hajduk je to glatko odbio. Doduše, predsjednik Lukša Jakobušić najavio je da bi uskoro mogao otići.

- Moguće je da ga prodamo u prvom ili šestom mjesecu, ali samo iz dva razloga. Zato što možemo dobiti dobru cijenu ili jer obitelj to želi - govorio je.

Foto: HNK Hajduk

'Šteta je ne dati mu da igra'

Zabio je Šahtaru u juniorskoj Ligi prvaka i dobio crveni karton zbog kojega nije mogao igrati protiv Manchester Cityja, a neće ni u četvrtfinalu protiv Borussije Dortmund, pa ni u eventualnom polufinalu. Zato se u miru može posvetiti seniorskoj momčadi. Naravno, ako mu Leko i dalje bude vjerovao.

- Nisam vidio boljeg igrača sa 16 godina. Šteta je tom momku ne dati da igra. Možda ne bih to trebao reći, ali ako on ne bude s 18 godina igrao u nekom velikom klubu, onda je nogomet stvarno... - zaustio je trener Hajduka.

Najčitaniji članci