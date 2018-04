Hajduk juri na mađarski pogon, lani Futacs, sada Gyurcsó...

Hajduk juri na mađarski pogon, prošle godine najbolji strijelac lige bio je Marko Futacs, a sada je u prvom planu Adam Gyurcsó, koji je odigrao devet utakmica, zabio pet golova i četiri puta asistirao. Dovoljno da navijači Hajduka brzo prežale Ercega, koji je na istoj poziciji briljirao u prvom dijelu sezone.

- Protiv Cibalije smo prvi put obojica startali od prve minuta, vjerujem da smo odradili dobar posao, ali isto tako da i Marko i ja možemo puno bolje – kaže Gyurcsó, čije prezime navijači izgovaraju na razne načine.

- Pravilno je 'Đurćo', ali mnogi ga krivo izgovaraju, navikao sam već...

Valjda će se i navijači naviknuti, pogotovo ako nastavi ovako dobro igrati. U Hajduk je stigao na posudbu iz poljskog Pogona iz Szczecina, a ako ga žele zadržati, Splićani će morati platiti 350.000 eura odštete. Obzirom da su na prodaji Ercega zaradili pet puta više...

- Ne zamaram se stvarima na koje ne mogu utjecati. Igram dobar nogomet, možda i najbolji u karijeri, ali ima još mjesec dana do kraja sezone, dosta je još utakmica u kojima mogu dodatno popraviti formu i dati još veći doprinos momčadi. Tek nakon sezone ćemo vidjeti što i kako dalje. Ako budem imao priliku, ostat ću, ali to nije samo moja odluka, zbog toga i ne razmišljam previše. Radim ono što se traži od mene, i nadam se da će se stvari razvijati u smjeru u kojem svi skupa želimo.

Planova za budućnost nema.

- Kad sam bio mlađi, uvijek sam sanjao Španjolsku, Njemačku, Italiju... Sada? Samo želim uživati i igrati, a ako se nešto dogodi, dogodit će se. Važno je da uživam raditi ono što volim, i davati sve od sebe. Nemam ništa protiv da ostanem i par godina u Hajduku.

Osvajanje trofeja zasigurno bi pomoglo čelnicima Hajduka u odluci da ga zadrže.

- Za svakoga igrača je važno imati neki cilj, a moj cilj je osvajati trofeje, i zbog toga sam i došao u Hajduk. U finalu smo kupa, u prvenstvu nas očekuje velika utakmica s Dinamom u nedjelju, u kojoj se pobjedom možemo približiti na svega dva boda. Ova sezona bi mogla biti posebna i za mene, i za klub. Kad sam došao ove zime, bili smo na -12, ako pobijedimo u nedjelju, doći ćemo na samo -2.

Svjestan je da je pred njim i suigračima velika prilika, velika utakmica u kojoj mogu puno toga obiti, ali i izgubiti.

- Sigurno je da će biti posebna utakmica, ne samo za nas igrače, nego i za klub, navijače... Nadam se da će stadion biti pun, da će nas publika pogurati do pobjede. A onda nam ostaje još par utakmica za stizanje preostale razlike od dva boda – optimističan je Mađar, no to ne znači i da je podlegao euforiji.

Tako je u startu otklonio mogućnost najave nekog gola, pobjede...

- Ne volim obećanja, jedino što sam siguran je da ćemo svi dati sve od sebe. Trebamo pomoć s tribina, kad nam ne ide, da nas navijači malo poguraju.

Gyurcsó je po dolasku u Hajduk izabrao broj sedam, svoj sretni broj koji ga je pratio kroz karijeru.

- Počeo sam sa sedmicom na leđima, kasnije sam nosio i 27, 77... ali uvijek je bila barem jedna sedmica. Jednostavno, volim taj broj. Među ostalim i zbog Ronalda. Kad sam bio mlad, pratio sam njegove igre, trudio sam se naučiti kretnje i driblinge najboljeg krila na svijetu.

Za Gyurcsóa nema dileme tko je bolji, Ronaldo ili Messi.

- Za mene je bolji Ronaldo, kompletniji je igrač, zabija s obje noge, glavom... A na koncu konca osvojio je i više trofeja... No poštujem i one koji misle drugačije.

Može li Gyurcsó biti Hajdukov Ronaldo, pitanje je na koje je izbjegao odgovor. Pet golova i četiri asistencije u devet utakmica sugeriraju da može.

- Lakše je bilo doći na taj nivo, nego ga zadržati. Radim naporno, trudim se, žrtvujem se na svakom treningu, nastojim pomoći momčadi – kaže jedan od najbržih igrača u Hajdukovoj svlačionici.

- Ne znam točno koliko sam brz, na nekim testovima sam trčao oko 35 km/h, što je prilično brzo. Ne znam ni jesam li najbrži u svlačionici, jer Juranović je također dosta brz...

Iako je u odluci da dođe u Hajduk presudila preporuka sunarodnjaka Futacsa, te želja da se bori za trofeje, i prilika da živi u Splitu je za njega bila dodatan plus.

- Kad sam već daleko od kuće, onda nastojim živjeti negdje gdje je lijepo, a meni je u Splitu jako lijepo. Pogotovo sada kad je krenulo proljeće, toplo je i sunčano, tako da se odlično osjećam. Uživam kad god mogu, ali puno je treninga i utakmica, tako da baš i nemam puno slobodnog vremena. Tu sam s djevojkom, kad god imamo slobodnog vremena, želimo ga provesti zajedno. Bili smo na puno lijepih mjesta, poput Pariza ili Dubaija, ali i Split je krasan, volimo sjesti negdje uz more, uživati... Doduše ponekad me prepoznaju navijači, primijetim da me gledaju, a neki znaju i prići, zatražiti fotografiju... Nisu previše agresivni, respektiraju igrače, čestitaju na golovima i dobrim igrama...

Adam dijeli Markovu strast prema tetovažama. Za sada ih ima pet, a najupečatljivija je velika tetovaža mrtvačke glave s krilima koja mu prekriva gotovo cijelu desnu nogu.

- Nema neko posebno značenje, jednostavno, poželio sam nešto tetovirati, i kad sam vidio tu fotografiju, znao sam da je moram imati na sebi. Isto kao kad uđete u prodavaonicu i vidite komad robe koji vam se svidi, pa ga kupite... Ostale su tetovaže posvećene mojoj obitelji..., a uskoro planiram i neke nove.

Predložili smo da sljedeća bude tetovaža trofeja osvojenog s Hajdukom.

- Zašto ne – složio se Gyurcsó.

Mađarska se nije plasirala na SP, pa će imati slobodno ljeto.

- Čekaju nas uskoro dvije prijateljske utakmice, nadamo se da će biti bolje nego prije. Ne znam zašto ne igramo dobro, da znam, onda bih ja bio izbornik, ali vjerujem da možemo puno bolje.

Svjetsko će prvenstvo gledati na TV, a njegova prognoza je zanimljiva.

- Po mom mišljenju kandidati za osvajanje su Francuska i Belgija, možda i Španjolska.

Hrvatsku ne vidi u krugu kandidata za vrh.

- Imate dobe igrače, koji igraju u velikim klubovima, ali niste tako dobri poput ove tri reprezentacije koje sam naveo.