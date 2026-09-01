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Hajduk kupuje u Španjolskoj? Na meti su dva krilna igrača...

Piše Jakov Drobnjak,
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Hajduk kupuje u Španjolskoj? Na meti su dva krilna igrača...
Foto: IMAGO/Samuel Carreno/IMAGOSPORT
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Hajduk lovi Španjolce za krila: na Poljudu žele Carlosa Martina i Danija Díaza, ali konkurencija je žestoka, a transferi su još daleko od gotovog

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Hajduk je posljednjeg dana prijelaznog roka u ligama petice krenuo u potragu za novim rješenjem na krilnim pozicijama, a prema informacijama koje stižu iz Španjolske, na Poljudu su zainteresirani za čak dvojicu igrača.

Jedan od njih je Carlos Martin, 24-godišnji napadač Atletica. Informaciju o interesu splitskog kluba objavio je španjolski novinar Ruben Uria. Hajduk, međutim, nije jedini klub koji prati situaciju oko Martina. U utrci su još Levante, Valladolid, Tenerife, Castellon i Almeria, dok interes postoji i iz Engleske.

U Atleticu navodno pokušavaju što prije riješiti njegovu situaciju jer španjolski i engleski klubovi imaju vremena za registraciju novih igrača samo do kraja dana. Hajduk je u nešto komotnijoj poziciji jer hrvatski prijelazni rok traje još tjedan dana, što mu ostavlja dodatni prostor za pregovore.

Por: Porto v Athletico Madrid, friendly, 3 August 2025
Foto: SportPix/SIPA USA

Martin je ponikao u Atleticovoj akademiji, ali se u seniorskoj momčadi Diega Simeonea nije uspio ozbiljnije nametnuti. Daleko najbolju statistiku imao je u sezoni 2023./24. Tada je nastupao za Mirandes u španjolskoj drugoj ligi i postigao čak 15 golova. Osim krilne pozicije, može pokriti i druge uloge u napadu, što bi Hajduku moglo biti posebno važno nakon teške ozljede Roka Brajkovića. Martin s Atleticom ima ugovor do ljeta 2029. godine, dok ga Transfermarkt trenutačno procjenjuje na 1,5 milijuna eura.

No, Martin nije jedini Španjolac koji je zapeo za oko Hajduku. Prema pisanju Mundo Deportiva, Splićani su pokazali interes i za Danija Díaza, 20-godišnjeg krilnog napadača Real Sociedada. Riječ je o jednom od igrača iz druge momčadi baskijskog kluba koji posljednjih mjeseci privlači sve veću pažnju.

Za Díaza se već prošle sezone raspitivao Torino, a sada se u priču uključio i Hajduk. Prvu informaciju objavio je novinar Ángel García, dok su je naknadno potvrdili izvori Mundo Deportiva. Kontakti između klubova i zainteresiranih strana već su uspostavljeni, ali zasad nije poznato hoće li Hajduk poslati konkretnu ponudu.

Spain v Netherlands - UEFA European Under-19 Championship 2025 Final
Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Díaz je novu sezonu započeo vrlo dobro. Nakon što je dio priprema odradio s prvom momčadi Real Sociedada, postao je jedan od ključnih igrača B momčadi. Posebno se istaknuo protiv Burgosa, kada je nakon odličnog prodora asistirao za gol, a prethodno je upisao asistenciju i protiv Albacetea.

Upravo zbog takvog razvoja situacije, Mundo Deportivo smatra kako je malo vjerojatno da će Real Sociedad pristati na njegovu prodaju u samoj završnici prijelaznog roka. U San Sebastiánu vjeruju u njegov potencijal i svjesni su da imaju mladog igrača koji nastavlja napredovati. Díaz prema Transfermarktu vrijedi dva milijuna eura. Za španjolsku reprezentaciju do 19 godina nastupio je 12 puta i zabio dva gola, a s Real Sociedadom ima ugovor do ljeta 2029. godine. Dvadeseti rođendan proslavio je u lipnju.

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