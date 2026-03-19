Hajduk može proći bez borbe Dinamo i Varaždin, ali ne želi?!

Hajduk je ovaj tjedan ispao iz Kupa u dvije mlađe kategorije, pionirskoj i juniorskoj. I, bizarno, u obje utakmice njegovim se protivnicima dogodio isti propust koji se umalo dogodio seniorima, kad je Dario Marešić ispao iz početne postave za četvrtfinale protiv Rijeke na reakciju člana povjerenstva za Kup Josipa Breznog jer, prema pravilniku natjecanja, tijekom jedne sezone ima pravo nastupa samo za jedan klub, igrao je za Istru 1961. Da je zaigrao, Rijeka je mogla tražiti prolazak bez borbe neovisno o rezultatu.

Hajdukovi pioniri ispali su od Dinama na penale 5-4 nakon remija 0-0 u osnovnom dijelu, pri čemu su "modri" u sastav stavili igrača Tomu Pitešu koji je ranije već igrao u Kupu za Lokomotivu. U juniorskoj konkurenciji ispali su od Varaždina na Poljudu 2-1, pri čemu je za goste nastupio Mate Perković, koji je ove sezone u tom natjecanju igrao za Dugo Selo.

No, zanimljivo, s Poljuda se ne planiraju žaliti na konačan rezultat i time proći 3-0 za zelenim stolom, piše Dalmatinski portal, već su Hrvatskom nogometnom savezu uputili dopis iz kojega je jasno da su i Dinamo i Varaždin bili u prekršaju, pri čemu mole za promjenu toga pravila. Ne žele osporavati rezultat koji su njihovi protivnici izborili na terenu.

Bit će zanimljivo čuti što će na sve reći HNS i hoće li ukinuti bizarno pravilo. Jer, ako jedan igrač ima pravo na polusezoni promijeniti klub i nastaviti igrati prvenstvene utakmice za drugi, zašto ne bi i one u Kupu? Dinamu, pak, ponovno ostaje gorak okus administrativne greške i podsjetnik na 2016., kad su njegovi juniori pobijedili Anderlecht 2-0 u Ligi mladih pa ih je Uefa izbacila jer je zadnjih sedam minuta zaigrao Matija Fintić koji zbog kartona nije imao pravo nastupa.