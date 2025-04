Hajduk je trojicu igrača zimus platio milijun eura. Zauzvrat je zasad dobio samo jedan gol...

Podgrijana juha nije dovoljno dobra, kaže izreka u kojoj se misli na to da se ne treba vraćati bivšim ljubavima. Mogli bismo to preslikati i na situaciju u kojoj se našao slovenski napadač Jan Mlakar (26). On je u svom prvom mandatu u Hajduku bio jedan od najboljih igrača "bilih". To mu je, uostalom, osiguralo transfer u Pisu, koja je u tom trenutku bila jedna od najboljih momčadi Serie B.

