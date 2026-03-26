Hajduk ne gubi kada Livaja i Rebić igraju u prvoj postavi!

Statistika nastupa Marka Livaje i Ante Rebića u Hajduku otkriva vrlo zanimljiv uzorak. Kad god su njih dvojica zajedno startala, a ove sezone su osam puta krenuli od prve minute, Hajduk nije izgubio utakmicu. Štoviše, osim gostujućih remija protiv Dinama i Varaždina, u preostalih šest utakmica u kojima su Livaja i Rebić zajedno startali - svih šest Hajduk je pobijedio!

Nakon što se Rebić početkom kolovoza priključio Hajduku i nekoliko utakmica započeo s klupe, prvi start upisao je u Kupu protiv Koprivnice i odmah asistirao, a u postavi je bio i Livaja, koji je zabio dva gola za pobjedu 4-1. Nekoliko dana nakon toga obojica su startala i na Poljudu protiv Lokomotive, Rebić je postigao svoj prvi gol u bijelom dresu, i to na asistenciju upravo Livaje. Hajduk je slavio 2-0, ali Livaja se ozlijedio i na prvi sljedeći zajednički start morali su čekati sve do njegova oporavka početkom prosinca, na gostovanju kod Dinama u Maksimiru, gdje su bili blizu pobjede, ali je Hoxha spasio bod Dinamu golom u 12. minuti sudačke nadoknade.

Odlukom trenera Gonzala Garcije, Livaja se potom preselio na klupu i uglavnom skupljao minute na kapaljku. U postavu se vratio tek u veljači, kada je započeo sva četiri susreta, protiv Slaven Belupa, Osijeka, Rijeke i Varaždina. Rebić je startao tri puta, propustio je Rijeku zbog žutih kartona. U tri susreta koja su započeli zajedno, Hajduk je zabilježio dvije pobjede nad Slaven Belupom i Osijekom, obje po 2-0, te remi u Varaždinu 1-1, nakon čega se Livaja opet preselio na klupu. Zajedno su startali u zadnja dva susreta prije reprezentativne stanke: Hajduk je upisao domaću pobjedu nad Lokomotivom 2-1 i gostujuću protiv Vukovara 6-0, a obojica su postigla po dva gola i dvaput asistirala.

Suma sumarum, u osam utakmica u kojima su Livaja i Rebić igrali od prve minute Hajduk je slavio šest puta, preostala dva puta vraćao se s gostovanja s bodom, a njih dvojica su kombinirano zabili devet golova - Livaja pet, Rebić četiri, i zabilježili po tri asistencije. U zadnje vrijeme ide im jako dobro, a hoće li ih Garcia do kraja sezone redovito koristiti zajedno od prve minute, ostaje za vidjeti. Statistika pokazuje da bi trebao, jer je s njima momčad očito efikasnija i postiže puno bolje rezultate...

Razlog tome nije samo njihova kvaliteta i iskustvo nego i kompatibilnost. Iako je Livaja primarno napadač, a Rebić krilo, obojica se dobro snalaze i u drugim ulogama, pogotovo Livaja, koji se često izvlači u prazne prostore između linija suparničke obrane, gdje prima loptu i stvara višak driblingom ili pasom suigračima koji se ubacuju iz drugog plana.

A tu je Rebić najjači: on dominira brzinom i trkom, redovito se ubacuje iz drugog plana iza leđa obrane i ulazi u prilike. O Livajinim brojkama suvišno je i govoriti, ali statistički gledano i Rebić u dresu Hajduka igra najefikasniji nogomet u karijeri - u 25 odigranih utakmica upisao je po šest golova i asistencija, dakle gotovo svaki drugi susret ili zabije ili asistira.