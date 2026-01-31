GORICA - HAJDUK 1-0 Blijeda partija 'bilih' u Gorici nastavak je ono što su pružili pred domaćin navijačima s Istrom. Garcia mora vratiti automatizme iz prošle polusezone jer ovo ne izgleda dobro
Hajduk nema rješenja za niski blok, a Vučevića treba brinuti kakav kadar će ostati Garciji
Još jednu blijedu partiju pružili su splitski "bili". U utakmici koju su morali pobijediti kako bi zadržali priključak s Dinamom, Hajduk je ponovno posrnuo. Polusezona nije dobro počela, a u jeku najava prodaje barem jednog igrača na kojem klub želi zaraditi nestala je prepoznatljiva igra koja je Splićane krasila na kraju prošle sezone. Umjesto sigurnosti i kontrole, Hajduk sada djeluje nervozno i bez jasnog identiteta.
