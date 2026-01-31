Hajduk nema rješenja za niski blok, a Vučevića treba brinuti kakav kadar će ostati Garciji

Još jednu blijedu partiju pružili su splitski "bili". U utakmici koju su morali pobijediti kako bi zadržali priključak s Dinamom, Hajduk je ponovno posrnuo. Polusezona nije dobro počela, a u jeku najava prodaje barem jednog igrača na kojem klub želi zaraditi nestala je prepoznatljiva igra koja je Splićane krasila na kraju prošle sezone. Umjesto sigurnosti i kontrole, Hajduk sada djeluje nervozno i bez jasnog identiteta.

