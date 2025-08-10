Hajduk nije više samo Livaja. Garcia ima nova oružja, ovo bi trebao biti sastav za Goricu...

Na Poljudu se nastavlja ludi ritam četvrtak-nedjelja. Nakon pobjede protiv Dinamo Cityja u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige, Hajduk će u drugom kolu HNL-a ugostiti Goricu (21 sat, MAXSport 1). I ovaj put bez Marka Livaje, koji odrađuje drugu utakmicu kazne.

Pokretanje videa... 00:54 Slavlje Hajduka | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Kada je prošle sezone Hajduk morao igrati bez najboljeg igrača, svi u klubu, zajedno s navijačima, kolektivno su se hvatali za glavu. Previše su ovisili o njegovim golovima i asistencijama, sudjelovao je u čak 59 posto Hajdukovih golova u HNL-u (19 golova i deset asistencija, Hajduk zabio 49 golova). Vukao je Splićane u borbi za naslov, no novi trener Gonzalo Garcia shvatio je da to jednostavno nije održivo i odlučio je promijeniti neke stvari.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Da Hajduk više nije toliko kronično ovisan o Livajinom učinku, dokazala je nova sezona u kojoj je klub u prve četiri utakmice zabio sedam golova, a on je sudjelovao s jednom asistencijom. Naravno, i dalje ima ogroman utjecaj na igru splitskog kluba, samom pojavom na terenu, razigravanjem, odvlačenjem protivnika i stvaranjem viška, a njegovu klasu konačno su počeli koristiti i suigrači.

Roko Brajković iskazao se prodornošću i ugrabio mjesto u prvih 11, Bamba je postao živa napast za svaku obranu, Bruno Durdov zabio je gol nakon godinu dana i djeluje sve zrelije i opasnije na terenu. A posebno se navijače dojmila uloga Filipa Krovinovića koji ima veću slobodu u igri i bliže je golu, djeluje opuštenije i razigranije. Tu je i Adrion Pajaziti koji je veliko pojačanje za splitsku momčad, rasteretio je Hajdukovu desetku što se tiče razigravanja.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Garcia je posložio momčad oko Livaje i svatko ima svoju ulogu. Za razliku od prošle sezone, ostatak momčadi puno više sudjeluje u završnici akcije, krila su aktivnija i učinkovitija i općenito je veća širina u napadu.

Livaja je propustio utakmicu protiv Istre zbog suspenzije, neće ga biti niti večeras, ali nema brige. Garcia ima spremno rješenje, preporođeni Yassine Benrahou opet bi trebao krenuti od prve minute na poziciji špici.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U odnosu na utakmicu protiv Dinama, urugvajski trener trebao bi napraviti šest promjena. Prijeko potreban odmor dobit će Šimun Hrgović, Fran Karačić, Anthony Kalik, Bruno Durdov, Roko Brajković, a zbog suspenzije nema Livaje.

Mogući sastav Hajduka za utakmicu protiv Gorice:

Ivušić - Sigur, Mlačić, Šarlija, Melnjak - Krovinović, Pajaziti, Pukštas - Bamba, Benrahou, Šego