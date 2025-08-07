UŽIVO Hajduk - Dinamo City: U grotlu Poljuda Livaja i momčad traže pobjedu, čekamo sastave

NAJAVA

Hajduk danas u trećem pretkolu Konferencijske lige igra protiv albanskog Dinama Cityja. Utakmica na Poljudu počinje u 21 sat, a izravni prijenos možete pratiti na HDTV-u, koji je dostupan kao program u sklopu MaxTV-a za dva eura mjesečno. "Bili" su u prethodnom kolu s mnogo muke i tek nakon produžetaka svladali azerbajdžansku Ziru, a ždrijeb ih je pomazio pa su ponovno dobili protivnika protiv kojega imaju ulogu velikog favorita.

Iako povijest pokazuje da se Splićani najviše muče upravo kada igraju pod pritiskom pobjede, Dinamo ipak po renomeu ne može konkurirati Hajduku. Albanska momčad ostala je prije utakmice i bez svojeg najvrjednijeg igrača Petera Itodoa, koji je karijeru nastavio u Metalistu.

U međuvremenu je Hajduk dobro otvorio sezonu u HNL-u, gdje je na domaćem terenu pobijedio Istru 2-1 golovima Benrahoua i Karačića. U toj utakmici trener Gonzalo Garcia zbog suspenzije nije mogao računati na najboljeg igrača Marka Livaju. On se sada vraća u sastav, a moguće je da će debitirati i Ante Rebić, najveće pojačanje Splićana u ovom prijelaznom roku.

- S nama je, ali nije spreman započeti utakmicu. Trenira i vidjet ćemo hoće li dobiti koju minutu - rekao je Garcia o Rebiću, a o suparniku je govorio s poštovanjem.

- Suparnik nam je težak, zato se i nalazi ovdje. Igraju drukčije od drugih momčadi, po načinu na koji grade igru i po tome kako stoje na terenu. U većini utakmica koje smo gledali imali su kontrolu, a u sredini terena i napadu pokazuju kvalitetu.

Trener Dinama Ilir Daja svjestan je težine zadatka koji ga čeka u Splitu. Već ima iskustva s hrvatskim momčadima. Kao trener Skënderbëua izbacio je zagrebački Dinamo iz Europe, a s Ballkanijem ga je pobijedio u skupini Konferencijske lige.

- Bit će teško zbog Hajdukove tradicije i njegova iskustva u europskim natjecanjima. Riječ je o klubu s više od 200 europskih utakmica. Uz to, navijači će u velikom broju doći na tribine. Ipak, teškoće ponekad učine momčad jačom. Hajduk je favorit, a mi ćemo morati dati više od svojega maksimuma - rekao je Ilir.