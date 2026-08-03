Hajduk opet na udaru! Nakon poraza u Varaždinu, buknula je svađa oko cijena ulaznica za Istru, a pojedini navijači planiraju bojkot Splićana
Hajduk objavio cijene ulaznica, navijači poludjeli: Da mi ispred kuće igrate, ne bih vas gledao
Varaždin je slavio protiv nemoćnog Hajduka na početku HNL-a! Domaćin je poveo preko Mladenovskog, izjednačio je zatim Pukštas, da bi Mamić zabio za konačnih 2-1. Livaji je penal obranio Silić u zadnjoj minuti utakmice. Hajduk je u ponedjeljak na svojim službenim društvenim mrežama objavio kako je otvorena prodaja ulaznica za utakmicu drugog kola HNL-a protiv Istre. Susret je na rasporedu u nedjelju od 21.00 sati na Poljudu.
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Splićani i Puljani u drugo prvenstveno kolo ulaze nakon neuspješnog otvaranja nove sezone. Hajduk je ostao bez bodova u prvom nastupu nakon poraza od Varaždina (2-1), dok je Istra pred svojim navijačima poražena od Lokomotive (3-2).
Za ulaz na sjevernu i južnu tribinu potrebno je izdvojiti 20 eura, ulaznica za istok stoji 30 eura, za zapad 40 eura, dok je cijena mjesta na Zapadu Premium 65 eura.
Ipak, objava o prodaji ulaznica nije izazvala samo interes navijača koji planiraju doći na Poljud. U komentarima se razvila rasprava u kojoj su mnogi prozvali Torcidu zbog događaja na prethodnoj utakmici. Dio navijača smatra da bi se skupina trebala javno ispričati te nadoknaditi nastalu štetu, a upravo su takvi komentari prikupili najveći broj reakcija.
- Problem je u Varaždinu 18 eura, a nije problem zapad od 40 klauni.
- 30 eura + cestarina + gorivo za prevesti cca 1000 km + cca minimalno 30 eura za pojesti i popiti = Hajduk koji volim više od same sebe (mnogi su mi to rekli uz to da sam luda) Iskreno, ne mogu više izdržati bol zbog svega što se dešava u klubu. Boli ovo sve. Nemam snage više ići doma voziti 500 km i proplakati povratak i piti duple doze Normabela, tableta za tlak i za srce. Moju ljubav prema Hajduku NITKO ne može osporiti niti oduzeti. Prošla sam od Staroga placa preko Poljuda i gostovanja xy tisuća kilometara o svom trošku i nije mi žao. Trenutno nemam snage više ni gledati na tvu utakmice a kamoli da idem uživo gledati. Sretno voljeni starče.
- Hajdemo srušit rekord, da nas bude manje od 5000 u nedilju...možemo mi to.
- Dok zadruga vodi klub, nitko ne bi trebao ići na utakmice.
- Ispred kuće da mi igrate ne bih vas gledao.
- Po meni jednu utakmicu im treba bojkotirat da im damo samo do znanja da nisu bogovi.
- Hoće li opet biti svečano paljenje stadiona?
Torcida u Varaždinu digla transparent protiv represije i skandirala Daliću, a nakon utakmice zapalila dio tribine. Ovakva reakcija došla je nekoliko dana nakon što je Torcida najavila bojkot gostovanja zbog, kako su tvrdili, previsoke cijene ulaznica.
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