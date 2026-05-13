Hajduk odgovorio na morbidne uzvike o Livaji na finalu Kupa: 'Nekima je izvor frustracije...'

Hajduk je na društvenim mrežama objavio fotografiju posvećenu kapetanu i ključnom igraču, Marku Livaji, koja je izazvala brojne reakcije. Fotografija prikazuje Livaju s leđa, u prepoznatljivom slavljeničkom stavu raširenih ruku. Klub je uz fotografiju napisao: "Nekima izvor frustracije, nama idol generacije, pozdrav iz Dalmacije!".

Pokretanje videa... VIDEO Golovi na utakmici Dinamo - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Ovom objavom Hajduk se vjerojatno osvrnuo na sramotne povike uoči finala Kupa između Dinama i Rijeke (2-0) u Osijeku. Nakon što je spiker pustio pjesmu "Freed From Desire", koji su navijači Rijeke u više navrata preimenovali u "Umri, Livaja", ponovno su se čuli ti morbidni, sramotni povici, ovaj put i na tribini Riječana, i kod navijača Dinama.

Reakcije ispod objave gotovo su jednoglasno ispunjene podrškom i obožavanjem. Komentari poput "Ćaća će njima sve ovo naplatit", "Znaš da si najbolji kad te svi mrze" i "Jedan je ćaća baluna" preplavili su objavu, potvrđujući da je Livajin status među navijačima "bijelih" neupitan. Drugi, pak, pitaju Hajduk kad će novi ugovor na koji je Livaja sam pristao, ali se čeka odluka kluba. Aktualni istječe iduće ljeto.