Obavijesti

Sport

Komentari 6
PORUKA S POLJUDA

Hajduk odgovorio na morbidne uzvike o Livaji na finalu Kupa: 'Nekima je izvor frustracije...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Hajduk odgovorio na morbidne uzvike o Livaji na finalu Kupa: 'Nekima je izvor frustracije...'
Marko Livaja utišao Maksimir rezultat je 1:1 | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hajduk veliča Livaju kao idola generacije, dok ga drugi kritiziraju. Snažna objava izazvala lavinu podrške navijača koji ga obožavaju

Admiral

Hajduk je na društvenim mrežama objavio fotografiju posvećenu kapetanu i ključnom igraču, Marku Livaji, koja je izazvala brojne reakcije. Fotografija prikazuje Livaju s leđa, u prepoznatljivom slavljeničkom stavu raširenih ruku. Klub je uz fotografiju napisao: "Nekima izvor frustracije, nama idol generacije, pozdrav iz Dalmacije!".

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Dinamo - Rijeka VIDEO
Golovi na utakmici Dinamo - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Ovom objavom Hajduk se vjerojatno osvrnuo na sramotne povike uoči finala Kupa između Dinama i Rijeke (2-0) u Osijeku. Nakon što je spiker pustio pjesmu "Freed From Desire", koji su navijači Rijeke u više navrata preimenovali u "Umri, Livaja", ponovno su se čuli ti morbidni, sramotni povici, ovaj put i na tribini Riječana, i kod navijača Dinama.

Reakcije ispod objave gotovo su jednoglasno ispunjene podrškom i obožavanjem. Komentari poput "Ćaća će njima sve ovo naplatit", "Znaš da si najbolji kad te svi mrze" i "Jedan je ćaća baluna" preplavili su objavu, potvrđujući da je Livajin status među navijačima "bijelih" neupitan. Drugi, pak, pitaju Hajduk kad će novi ugovor na koji je Livaja sam pristao, ali se čeka odluka kluba. Aktualni istječe iduće ljeto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
'Pištolj je bio napunjen, rekli su mi da pucam Bobanu u leđa...'
NIKAD ODIGRANA UTAKMICA

'Pištolj je bio napunjen, rekli su mi da pucam Bobanu u leđa...'

Prošlo je 36 godina od nikad odigrane utakmice na Maksimiru između Dinama i Crvene zvezde. Trinaesti dan svibnja 1990. mnogi će označiti kao početak agresije na Hrvatsku, a neredi s te utakmice obišli su svijet
VIDEO Dinamo - Rijeka 2-0: 'Modri' na Stojkovićev pogon pregazili Riječane i uzeli Kup
FINALE KUPA

VIDEO Dinamo - Rijeka 2-0: 'Modri' na Stojkovićev pogon pregazili Riječane i uzeli Kup

DINAMO - RIJEKA 2-0 Heroj pobjede je Stojković koji je prvi gol postigao u 50. minuti nakon udarca izvana. Drugi je stigao tek sedam minuta kasnije nakon sjajnog proigravanja Belje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026