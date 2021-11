Valdas Dambrauskas startao je pobjedom na klupi Hajduka, no domaći ogled s Hrvatskim dragovoljcem bio je lagan zadatak, po svemu puno lakši od onoga što novog trenera čeka do kraja polusezone, od nedjeljnog ogleda s Rijekom na Rujevici do Osijeka na Poljudu. Između ta dva derbija Hajduk će u goste Dinamu, čekaju ih i dva ogleda s Lokomotivom, Istra... A sve to s vrlo upitnim igračkim kadrom, naime, i dalje su veliki problemi u veznom redu gdje Litavcu nedostaje nekoliko vrlo važnih igrača.

- Dva – tri igrača ne treniraju s nama. Vuković neće biti na dispoziciji, on se tek oporavlja od operacije koljena, dok smo Krovinovića očekivali da bude u konkurenciji, no ni njegov oporavak ne teče po planu, tako da nije posve spreman i putovat će s nama više kao potpora momčadi, nego da bi eventualno igrao – kazao je Dambrauskas, koji nije spomenuo treće ime - Marca Fossatija, koji je otpao iz konkurencije.

- Napravit ćemo još kratki test spremnosti na zadnjem treningu kako bi vidjeli tko će uopće biti u konkurenciji za Rijeku – otkrio je Dambrauskas.

Izostanak tri važna igrača može se nadoknaditi, ali kad vam nedostaju tri važna igrača na istoj poziciji, onda je to ozbiljan problem. A Vuković, Krovinović i Fossati igraju na poziciji zadnjeg veznoga, na kojoj Dambrauskas ne može računati niti na Čuića, pa mu ostaju u konkurenciji Atanasov i mladi Ćalušić.

Hajduk je u prethodnim utakmicama dosta patio upravo u veznom redu, izostanak Vukovića značio je i manjak agresivnosti i sigurnosti u obrambenom dijelu, dok je izostanak Krovinovića donio probleme u protočnosti lopte i organizaciji igre. Sad je otpao i Fossati, što će svakako biti veliki hendikep.

No unatoč tome Dambrauskas je optimističan.

- Rijeka ima najviše bodova i najviše postignutih golova, lideri su na ljestvici. Ali ja znam što želim i kako moja momčad u nedjelju mora igrati. Imamo dobru atmosferu, imamo sve informacije o suparniku, i mislim da možemo odigrati jako dobru utakmicu u Rijeci. Ovo je za trenera najbolja utakmica, ne treba motivirati igrače, ne treba ih upozoravati da protivnika ne podcijene, oni su motivirani i svjesni da svatko mora igrati ambiciozno i na pobjedu. Jadranski derbi je poseban, svi koji idu na put dat će sve da zaigraju – kaže Dambrauskas, koji je biranim riječima govorio o Rijeci.

- Drmić je top napadač koji može naštetiti svakoj momčadi, ali tu su i Murić, i Abas, i Ampem... Nećemo paziti samo na jednog igrača, nego na cijelu momčad, ali tako će morati razmišljati i oni. Želimo da oni misle kako zaustaviti Hajduk, a ne kako ćemo mi zaustaviti njih.