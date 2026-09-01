Hajduk potvrdio transfer: Na Poljud je stigao novi veznjak!

Hajduk je zaključio još jedan transfer. Na Poljud stiže 22-godišnji Khalil Fayad, koji je u Split stigao iz francuskog Montpelliera, a s "bijelima" je potpisao ugovor do ljeta 2029. godine. Fayad će u novom klubu nositi broj osam, a momčadi bi se trebao priključiti već u srijedu, kada se Hajduk vraća treninzima nakon stanke.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Novi Hajdukov veznjak rođen je 9. lipnja 2004. u Montpellieru, a upravo je u tamošnjem klubu napravio kompletan nogometni put. Kroz njegovu akademiju prošao je sve kategorije, a profesionalni ugovor potpisao je prije tri godine.

Od tada je skupio značajno iskustvo u seniorskom nogometu. Za Montpellier je u Ligue 1 odigrao 67 utakmica, dok je prošle sezone, nakon ispadanja kluba u drugi rang, nastupio još 20 puta u Ligue 2. Ukupno je za prvu momčad odigrao 87 utakmica, zebio četiri gola i dodao tri asistencije.

- Jako sam sretan što potpisujem za Klub s bogatom tradicijom i sjajnim navijačima u što sam se uvjerio jučer gledajući pobjedu naše momčadi protiv Lokomotive. Nisam iznenađen jer sam gledao videa prije nego što sam došao ovdje. Sve oko transfera se dogodilo jako brzo, još u nedjelju nisam bio siguran gdje će biti moja sljedeća destinacija, ali nakon razgovora s ljudima iz Hajduka odlučio sam se doći ovdje. Puno je pomagao i Mathieu Acapandie. Poznajemo se iz mlađih kategorija francuske reprezentacije, rekao mi je sve najbolje o momčadi, atmosferi, samom Klubu. Vjerujem mu, odlučio sam doći ovdje, odluka je bila lagana. Vjerujem kako ću pomoći momčadi da bude još kvalitetnija te se nadam da ćemo zajedno ostvariti velike rezultate - istaknuo je Fayad prilikom potpisa ugovora

Fayad ima dvojno državljanstvo, francusko i marokansko, no na reprezentativnoj razini dosad je nastupao za Francusku. Prošao je mlađe selekcije francuske reprezentacije, a posljednji put nosio je dres nacionalne momčadi do 20 godina. Hajduk je tako dobio još jednu opciju u veznom redu, dok Fayada nakon cijele dosadašnje karijere provedene u Montpellieru čeka prvi veliki izazov izvan Francuske.