'Pozivamo sve navijače da u što većem broju ispunimo Poljud i budimo uz našu momčad na terenu, ali još važnije da budimo uz Mišu u njegovoj najvažnijoj, životnoj utakmici', poručili su iz Hajduka
Hajduk povisio cijenu ulaznica za Slaven i pokrenuo akciju za stradalog Širokobriježanina
Nogometaši Hajduka dočekat će početak sedmog kola HNL-a kao prvoplasirana momčad lige s 13 bodova, koliko ima i drugoplasirani Dinamo koji ima i utakmicu manje. Splitski klub u nedjelju (20 sati) ugostit će Slaven Belupo na Poljudu, a Hajduk je u utorak objavio kako će cijena ulaznica bit uvećana za jedan euro iz humanitarnih razloga.
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Naime, za svaku kupljenu ulaznicu, Hajduk će donirati još euro za pomoć Miši Sabljiću i njegovoj obitelji.
Mišo Sabljić je Širokobriježanin koji se teško ozlijedio tijekom skoka na glavu tijekom kupanja na Braču. Hospitaliziran je u KBC-u Split s teškim ozljedama kralježnice i leđne moždine, a njegova obitelj nastoji osigurati nastavak liječenja u specijaliziranoj klinici u Heidelbergu, u Njemačkoj.
Za to im je potrebno gotovo 320.000 eura, a Hajduk se još ranije uključio u humanitarnu akciju. U ponedjeljak je objavio kako su na aukciju stavljeni dresovi Michelea Šege i Marina Šotičeka iz pobjede protiv Rudeša te hlačice Darija Marešića i Marka Livaje.
'Pozivamo sve navijače da u što većem broju ispunimo Poljud i budimo uz našu momčad na terenu, ali još važnije da budimo uz Mišu u njegovoj najvažnijoj, životnoj utakmici', poručili su iz Hajduka.
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