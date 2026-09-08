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AKCIJA NA POLJUDU

Hajduk povisio cijenu ulaznica za Slaven i pokrenuo akciju za stradalog Širokobriježanina

Piše Luka Tunjić,
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Hajduk povisio cijenu ulaznica za Slaven i pokrenuo akciju za stradalog Širokobriježanina
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 05. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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'Pozivamo sve navijače da u što većem broju ispunimo Poljud i budimo uz našu momčad na terenu, ali još važnije da budimo uz Mišu u njegovoj najvažnijoj, životnoj utakmici', poručili su iz Hajduka

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Nogometaši Hajduka dočekat će početak sedmog kola HNL-a kao prvoplasirana momčad lige s 13 bodova, koliko ima i drugoplasirani Dinamo koji ima i utakmicu manje. Splitski klub u nedjelju (20 sati) ugostit će Slaven Belupo na Poljudu, a Hajduk je u utorak objavio kako će cijena ulaznica bit uvećana za jedan euro iz humanitarnih razloga. 

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Rudeš-Hajduk VIDEO
Rudeš-Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Naime, za svaku kupljenu ulaznicu, Hajduk će donirati još euro za pomoć Miši Sabljiću i njegovoj obitelji.

Mišo Sabljić je Širokobriježanin koji se teško ozlijedio tijekom skoka na glavu tijekom kupanja na Braču. Hospitaliziran je u KBC-u Split s teškim ozljedama kralježnice i leđne moždine, a njegova obitelj nastoji osigurati nastavak liječenja u specijaliziranoj klinici u Heidelbergu, u Njemačkoj. 

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 05. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 05. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Za to im je potrebno gotovo 320.000 eura, a Hajduk se još ranije uključio u humanitarnu akciju. U ponedjeljak je objavio kako su na aukciju stavljeni dresovi Michelea Šege i Marina Šotičeka iz pobjede protiv Rudeša te hlačice Darija Marešića i Marka Livaje.

'Pozivamo sve navijače da u što većem broju ispunimo Poljud i budimo uz našu momčad na terenu, ali još važnije da budimo uz Mišu u njegovoj najvažnijoj, životnoj utakmici', poručili su iz Hajduka.

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