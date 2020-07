Hajduk prvenstva ne gubi, što se kaže, kod kuće, već u kući...

Koga god da su u ovih petnaest godina odabrali za trenera i dali mu četiri godine mira, ili deset godina bez pritiska, Hajduk sigurno ne bi imalo lošije rezultate, a vrlo vjerojatno bi bio i uspješniji...

<p>Ako je Liverpool čekao trideset godina, Dinamo dvadeset i četiri, može i Hajduk koliko će već čekati. Međutim, dok je Liverpool ipak imao nešto jaču konkurenciju (a čekajući domaći naslov osvojio je "nešto" vani), Dinamo ima li istinu ili mit da u Jugi nije smio biti prvak, Hajduk godinama pobjeđuje sam sebe.</p><p>Nije to situacija u kojoj si Ivanišević u Samprasovo doba, Križaj u Stenmarkovoj eri ili ti se zalomilo da igraš košarku, a Jordan je u Bullsima, ili te naprosto godinama i godinama, oprostite na kartaškom izrazu, sere karta. Hajduk prvenstva ne gubi ni u gostima, ni kod kuće, nego u kući.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Policija na treningu Hajduka</b></p><p>Tudoru nije lako postupiti kako može direktor firme ili trener s istinskim ovlastima. Recimo, procijeniš tko je perspektivan i kažeš mu da mu daješ dvije godine da griješi. Ne nekoliko utakmica ili polusezonu. Dvije ili tri godine ako treba. U redu, griješit će pod nadzorom, ali ne mora drhtati da će zbog sitnog propusta u kompaniji ili tri loša dodavanja u momčadi koja ionako nije bogzna što, iz Hajduka, biti potjeran u kukuruz ligu.</p><p>Predsjedniku, tko god to bio, nije lako treneru, tko god to bio, reći da ima dvije ili četiri godine bez pritiska. Ili, zašto ne deset godina!? Kao što sam nekad pisao za Dinamo, kojemu se Bjelica više omaknuo nego što je rezultat nečije genijalnosti (dok je otkaz Bjelici čisti kontinuitet, utvrđena praksa), tako vrijedi i za Hajduk.</p><p>Koga god da su u ovih petnaest godina odabrali za trenera i dali mu četiri godine mira, ili deset godina bez pritiska, Hajduk sigurno ne bi imalo lošije rezultate, a vrlo vjerojatno bi bio uspješniji nego neprekidno žrtvujući trenere koji, eto, nisu znali hodati po vodi. Nisu uspjeli naučiti hodati po vodi za deset kola.</p><p>Nad svakim predsjednikom i trenerom hajduka visi, kako se to kaže, krpa, i to je i dalje najveći Hajdukov problem, zbog kojeg prvenstva ne gubi u gostima, ni kod kuće, nego u kući.</p><p>I kao što sam nekad pisao da Mamiću ostaje još samo da on sjedne na klupu, sad vrijedi da bi na Hajdukovu klupu možda mogao sjesti navijač. Neće li se i navijaču dati bar dvije godine mira, bar bi bio jeftiniji trener od svih najurenih u petnaest godina.</p>